03 января 2025, 00:09

Депутат Госдумы Алла Полякова приняла участие в акции «Елка желаний» в Химках

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Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в Химках. Накануне свой подарок получил еще один ребенок.

Депутат Государственной думы Алла Полякова исполнила сразу две просьбы от детей из Химок. Маша, которой четыре года, мечтает о кукле, а девятилетняя Аня - о наборе красок, холстах и бумаге для своего хобби.

«Обязательно передадим подарки в ближайшее время. Новый год - это время, когда мечты, особенно детские, должны сбываться», - отметила Алла Полякова.

Напомним, что акция «Елка желаний» позволяет всем желающим сделать доброе дело в канун Нового года, исполнив мечту одного из детей. К инициативе по традиции п рисоединяются депутаты, общественные деятели, сотрудники администрации и волонтеры. Подробности есть на сайте акции.

Химки Депутаты Новый год
02 января 2025, 23:28
Более 7 тысяч человек посетили новогодние елки в ДК «Октябрь» в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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Праздничные представления для детей проходят в Подольске. На каждом зрители могут не только увидеть театральные постановки, но и стать участниками интерактивов со сказочными персонажами.

Традиционно детей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Также ребята участвуют в творческих мастер-классах по росписи елочных игрушек.

Артисты Дворца культуры готовят новогоднее представление по мотивам сказок. Например, спектакль «Щелкунчик и Волшебный шар» прошел в Доме культуры «ЗиО». Его представили воспитанники театра-студии «Артель», театра «Подмастерья», ансамбля бального танца «Идеал», цирковой студии «Арлекин» и хореографического ансамбля «Радуга».

Развлекательная программа прошла в фойе. Эстафеты и игры провели сказочные эльфы. Также артисты представили цирковые трюки, продемонстрировали навыки фехтования, удивили танцами и песнями.

Для всех желающих работали фотозоны и выставка авторских игрушек народных коллективов «Рукодельница», «Веснушка» и образцового коллектива «Театр моды „Любава“.

Праздники Подольск Новый год
02 января 2025, 23:21
Более 300 детей-льготников из Подольска получили путевки в центр здоровья
Пресс-служба администрации Подольска
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В детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» отправились 320 детей из Подольска и других городов России. Для них подготовили десятки активностей и мероприятий.

Дети из Подольска, Москвы, Сургута, а также 20 детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию получили возможность оздоровиться в этом центре. Ребят распределят в шесть оздоровительных и пять спортивных групп.

К примеру, спортсмены смогут регулярно тренироваться. Все дети поучаствуют в кулинарных и творческих мастер-классах, побывают на рождественских вечерах и увидят представление по сказке «Снежная королева».

«Еду в Родину в пятый раз. Больше всего мне нравятся дискотеки - каждый раз нахожу там себе новых друзей», - сказал 13-летний Максим Зуев из Подольска.

Стандартная смена будет длиться шесть дней - до 8 января.

Отдых Подольск Дети
02 января 2025, 22:53
Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в 2025 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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Детский сад в микрорайоне Железнодорожный начнет свою работу в 2025 году. Площадь здания составит более 3,3 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

В нем будут располагаться спальни, игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также здесь разместят кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На улице оборудуют площадки с теневыми навесами для прогулок и занятий спортом. Строительство детского сада ведется по инвестиционной программе в рамках комплексного развития территории.

Напомним, что ЖК «Героев» расположен в удобном и благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком. В пешей доступности находится железнодорожная станция.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом ЖК в 2025 году также появится новая школа на 1320 мест.

Строительство Детские сады Балашиха
02 января 2025, 19:24
Подмосковный офтальмолог Елена Митяева напомнила об опасных для зрения травмах
Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь
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Офтальмологи фиксируют увеличение случаев травм органов зрения в период новогодних праздников. Некоторые из них могут привести к потере зрения. Специалист Елена Митяева рассказала о наиболее распространенных инцидентах, с которыми ей пришлось столкнуться.

Среди случаев выделяются травмы от пробок шампанского, которые могут вызывать внутриглазные кровоизлияния, разрывы тканей, а также повреждения роговицы, радужки и хрусталика. Такие травмы зачастую требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для дальнейшего лечения.

Особую опасность представляют ожоги и повреждения, вызванные петардами и фейерверками. Митяева отметила, что офтальмологи вынуждены ежегодно иметь дело с последствиями подобных инцидентов, от легких ожогов до проникающих ранений, которые могут угрожать зрению пациентов.

Еще одним распространенным видом травм является ушиб глазного яблока от удара кулаком, что также может привести к серьезным последствиям - от кровоизлияний до полного разрушения глаза.

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