Депутат Госдумы Александр Толмачев сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall

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Александр Толмачев подчеркнул значимость массовой поддержки и готовности людей помогать в трудную минуту, отметив увеличение числа желающих стать донорами. Жители Ногинска активно присоединяются к акции, выражая свою солидарность и желание оказать поддержку.

Руководитель ногинского центра переливания крови Мария Абросимова заверила, что станция полностью готова к приему большого количества доноров и в случае необходимости направит запасы крови в больницы, где находятся пострадавшие.

Сдать кровь можно с 8:00 до 11:30 по адресу город Ногинск, улица Октябрьская, дом 85Д. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Донор должен быть старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.

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