03 ноября 2024, 17:45

Депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь приюту для животных в Химках

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По просьбе представителей приюта депутат Галина Болотова передала для животных гуманитарную помощь. Питомцы получили корма и средства по уходу.

В химкинском приюте постоянно живут порядка 600 собак. На просьбу сотрудников приюта откликнулась депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова. Волонтеры собрали лечебные корма, пеленки и лакомства для четвероногих питомцев. Их уже доставили в приют.

«Помощь бездомным животным - это важная задача, которая требует нашего внимания и участия. Каждый из нас может внести вклад в их жизнь, будь то помощь кормом или внимание и забота, а по возможности - дать питомцам шанс обрести любящую семью», - сказала Галина Болотова.

Напомним, что общественная приемная «Единой России» работает в Химках по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Записаться на прием к депутату можно по номеру телефона: 8 (916) 683-08-27. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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Благотворительность Химки Волонтеры Депутаты Животные
03 ноября 2024, 16:47
Мобильный пункт вакцинации побывает в 6 деревнях Солнечногорска в ноябре
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Ближайший выезд мобильного пункта в Солнечногорске пройдет 7 ноября в поселке Лесное озеро. Он будет ждать жителей у фельдшерско-акушерского пункта 10:00 до 14:00.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врач проведет предварительный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Следующий населенный пункт, где будет проходить вакцинация, - деревня Толстяково. Полный график выездов можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Вакцинация помогает защитить себя и окружающих от заболеваний и серьезных осложнений. После прививки антитела появляются на восьмой - десятый день. Высокий иммунитет против гриппа сохраняется до года. Мобильные пункты вакцинации удобны для жителей сельских территорий. Привиться можно и в поликлиниках округа», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Также привиться от гриппа можно в поликлинике по предварительной записи через портал «Здоровье» , с помощью инфомата в поликлинике, по телефону 122 или через чат-бота в Telegram.

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Солнечногорск Грипп Вакцинация
03 ноября 2024, 16:36
Исторический квиз ко Дню народного единства провели в библиотеке в Балашихе
Ольга Самсонова
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В Юношеской библиотеке прошел исторический квиз «Истоки единства», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие собрало молодогвардейцев Балашихи и волонтеров Подмосковья, желающих узнать больше о важном празднике и его значении.

Участники отвечали на вопросы о событиях 1612 года, роли народных героев, таких как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, а также размышляли о богатом наследии России.

Эта встреча стала замечательной возможностью для молодежи углубить знания по истории и осознать значимость единства для развития и процветания своей страны.

Также в библиотеке «ЦБС имени А. Белого» в первый день ноября участники клуба «Познавайка» библиотечного центра «Южный» поучаствовали в тематической квест-игре. Основу программы составляли логические задачи о здоровье и правильном образе жизни.

Дети не просто увлеклись ходом игры «В здоровом теле - здоровый ум», но и получили немало новой информации из области здорового образа жизни.

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Праздники Балашиха
03 ноября 2024, 15:51
Более 15 единиц коммунальной техники подготовили к работе зимой в Коломне
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Департамент городского хозяйства в Коломне презентовал технику, которая будет убирать город этой зимой. Они должны обслуживать почти 250 дворов.

В распоряжении коммунальной службы есть семь самосвалов, восемь тракторов МТЗ и мини-погрузчик. Технику используют круглый год, но наибольшая нагрузка всегда приходится на зиму.

При сильных снегопадах главная задача специалистов - обеспечить доступ жителей к подъездам почти в 250 дворах, очистить тротуары и внутриквартальные дороги.

В организации для уборки улиц планируют привлечь около 80 штатных работников. Если этого будет недостаточно, привлекут подрядные организации.

Отметим, что ежегодно контроль за содержанием дворов и общественных пространств ведет инспекторский состав министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

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Коломна ЖКХ
03 ноября 2024, 15:45
Вокальный коллектив из Коломны победил на международном культурном конкурсе
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Вокальный коллектив «Элегия» Центра досуга и культуры «Черкизово» из Коломны выступил на конкурсе «Славянские мотивы» в Минске. Команда привезла диплом первой степени.

Участниками конкурса хорового и вокального искусства стали таланты из нескольких регионов России и Белоруссии. «Элегия» из Коломны завоевала диплом I степени.

Коллектив создали всего три года назад. В нем занимаются 10 вокалисток-любителей. Ансамбль регулярно становится победителем и призером различных фестивалей.

Ранее воспитанницы «Элегии» получили Гран-при международного конкурса в Москве, диплом лауреата первой степени всероссийского конкурса вокальных ансамблей в Вологде и диплом лауреата первой степени международного конкурса в Санкт-Петербурге.

Отметим, что конкурс направлен на культурно-образовательное сотрудничество двух стран и сближение славянских народов.

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Коломна конкурсы

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