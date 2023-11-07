Депутат Екатерина Лобышева встретилась со студентами и педагогами Коломенского ГСГУ

Визит Екатерины Лобышевой стал прекрасной возможностью для студентов и преподавателей Коломенского ГСГУ узнать о ее опыте и достижениях в политике, а также задать самые волнующие вопросы, касающиеся сферы образования и молодежной политики.

«Народное единение много раз помогало России в минуту испытаний защитить свою свободу и отстоять независимость», - обратилась к студентам Екатерина Лобышева.

Она отдельно подчеркнула, что благодаря нашим предкам сейчас активно процветает могучая многонациональная страна. Сегодня наступили такие времена, когда все жители страны должны вновь сплотиться, показать солидарность и дух патриотизма.

Кроме того, Екатерина Лобышева обратилась со словами благодарности к волонтерам, которые активно собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Самых активных она отметила благодарностями Мособлдумы.

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