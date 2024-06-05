Депутат Ефимов рассказал предпринимателям о нововведениях в системе налогообложения

«В первую очередь мы устанавливаем долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств. Мы аккумулируем средства в бюджете, для того чтобы решать задачи социального характера», - отметил Ефимов.

Одно из нововведений - изменение налога на прибыль с 20% до 25%. На данный момент принимается ряд стимулирующих мер. В первую очередь они коснутся тех компаний, которые не выводят прибыль в офшоры, а оставляют на развитие производств.

«Мы собираемся отойти от таможенных пошлин, которые всегда привязаны к курсу доллара. По расчету правительства России, увеличение ставки по прибыли должно это компенсировать», - подчеркнул Ефимов.

Изменения затронут и сектор МСП. Что касается упрощенной системы налогообложения, то здесь увеличат не налоги, а пороговые размеры доходов, где малый бизнес может сохранить УСН. При доходе свыше 60 миллионов рублей вводится обязанность по уплате НДС. Однако, появляются несколько видов возможностей уплаты НДС.

«Он остается также 20%, то есть не увеличивается, но появляется и альтернатива. Надо понимать, что НДС в 20% платится не со всей суммы, а именно с разницы, оставшейся у предприятия, а теперь появляется возможность платить 5% НДС просто со всего оборота, без права на вычет», - заключил спикер.

Помимо этого, запланировано внедрение налоговой амнистии. Сейчас налоговая нагрузка для малого бизнеса по упрощенной системе ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения. Это является одним из факторов создания неравной конкуренции. Для тех, кто готов отказаться от схем дробления и начать работать «в белую», будет предусмотрена амнистия, которая создаст условия для выхода из тени.

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