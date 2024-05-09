Депутат Черемисов поздравил с 9 Мая ветерана из Ногинска

Парламентарий всегда уделяет особое внимание связи с ветеранами. В этот раз перед праздником Победы он навестил почетного ветерана - жителя Ногинска Ивана Ладыку, чтобы выразить поздравления и благодарность за его вклад в Победу.

«Каждый раз я с большим интересом слушаю истории с войны, чтобы хранить эту память и передавать из поколения в поколение», - подчеркнул депутат.

Иван Петрович родился 7 октября 1935 года. В 1956 году его направили на работу в войсковую часть Ногинска-2, а в 1963 году он начал службу в военной части Ногинска в должности инженера расчетно-аналитической станции. Ушел в отставку в звании полковника.

За время службы Иван Петрович был награжден Государственной премией СССР и удостоен высокой правительственной награды в 1988 году за секретную работу по «созданию цифровых карт местности».

«Я горжусь тем, что на нашей земле живут такие люди. Я буду продолжать всячески помогать ветеранам, хранить память об их подвигах. Храните ее и вы», - добавил парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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