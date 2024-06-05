Депутат Брынцалов разъяснил нюансы нововведений в системе налогообложения

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроекты касаются введения прогрессивной шкалы налогообложения. По его словам, изменения затронут лишь тех, чей доход превышает 200 тысяч рублей в месяц.

Брынцалов подчеркнул, что принятый подход к распределению налоговой нагрузки, зависящий от уровня доходов граждан, отражает запрос общества на более справедливое решение.

Он отметил, что чем больше зарабатывает человек, тем больше он может и должен вносить вклад в развитие страны, особенно в настоящий момент, когда ведется работа по построению долгосрочных стратегий, способствующих укреплению независимости.

«В этот решающий момент для России нам нужно сконцентрировать все усилия и победить по всем фронтам», - указал Игорь Брынцалов.

Дополнительные доходы в федеральный бюджет будут направлены на последующее социально-экономическое развитие регионов и поддержку граждан. Это, в частности, включает продление программы материнского капитала, ремонт и оборудование медицинских учреждений, школ, детских садов, культурных и спортивных учреждений.

«В Подмосковье реализуется 13 нацпроектов. Каждый из них открыл перед нами новые возможности. Так, например, за последние 6 лет нам удалось построить 137 школ, 7 поликлиник, 27 ФАПов, создать более 7 тысяч мест в детских садах», - подытожил Брынцалов.

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