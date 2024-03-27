Депутат Артур Каримов провел личный прием граждан в Химках

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На встрече жители рассказали депутату о вопросах перерасчета за услуги ЖКХ и работе отопления домов.

«Проконсультировал химчанку по юридическим вопросам. Конечно, в числе традиционных - обращения в части жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Все вопросы держу на контроле до полного их решения», - сказал он.

Обратиться к депутату также можно через Telegram-бот.

Система коммуникации жителей и депутатов работает в Химках по отработанной системе, которую выстроили по распоряжению главы округа Дмитрия Волошина.

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