Депутат Артур Каримов провел личный прием граждан в Химках
Депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов отработал более 20 обращений жителей с начала года. Задать вопросы народному избраннику все желающие могли на личном приеме.
На встрече жители рассказали депутату о вопросах перерасчета за услуги ЖКХ и работе отопления домов.
«Проконсультировал химчанку по юридическим вопросам. Конечно, в числе традиционных - обращения в части жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Все вопросы держу на контроле до полного их решения», - сказал он.
Обратиться к депутату также можно через Telegram-бот.
Система коммуникации жителей и депутатов работает в Химках по отработанной системе, которую выстроили по распоряжению главы округа Дмитрия Волошина.
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