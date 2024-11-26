Депутат Андриянов провел встречу с сотрудниками мануфактуры в Красногорске

С началом специальной военной операции Красногорская мануфактура формирует гуманитарный груз вынужденным переселенцам, жителям новых регионов и Курской области, а также помогает бойцам специальной военной операции.

Заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов поздравил директора предприятия Светлану Черникову с Днем женского предпринимательства.

«Хочется поздравить с профессиональным праздником в лице всех женщин-руководителей, которые занимаются производством, отправкой гуманитарных грузов. Только вместе, только воедино, подставляя плечо помощи друг другу, мы скорее придем к общей победе», - сказал Богдан Андриянов.

Коллектив Красногорской мануфактуры создает качественные изделия на протяжении 20 лет. Светлана Черникова и ее коллектив получают благодарности не только от покупателей, но и от тех, кому они смогли помочь.

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«Красногорская трикотажная мануфактура» создана 20 лет назад, когда рынки заполонили зарубежные вещи низкого качества. Основатель Светлана Черников решила создать фабрику отечественного производства, которая будет производить конкурентоспособную продукцию - одежду для малышей, подростков и родителей.

«Добились того, что у нас работает неравнодушный высокопрофессиональный коллектив, объединенный одной идеей, который переживает за тот продукт, который выходит из их рук. Их чаяния и старания высоко оценены потребителями», - сказала генеральный директор Красногорской трикотажной мануфактуры Светлана Черникова.