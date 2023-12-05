05 декабря 2023, 10:08

Депутат Александр Наумов напомнил о мерах поддержки семей участников СВО в Подмосковье

Телеканал «360»
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Ряд мер поддержки действует в Подмосковье для участников СВО и их семей. О них в интервью «360» рассказал заместитель Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

По словам депутата, за последние годы в Подмосковье увеличили социальную поддержку. На эти целив этом году регион направил 114 миллиардов рублей. Он напомнил, что в области увеличили размер пенсии для одиноко проживающих пенсионеров - они получают 18 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей поддержки ежемесячно начисляют многодетным семьям. Особое внимание уделяют тем, чьи родственники ушли служить по контракту.

«Мы, депутаты, работаем в тесном контакте с Правительством Подмосковья, с комитетами областного парламента, идет межфракционная работа. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы население региона получало достойную социальную поддержку», - сказал Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы от жен и матерей участников СВО. Это занятия спортом для детей, перерасчеты оплаты за ЖКУ, реабилитация и медицинская помощь.

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Депутаты
05 декабря 2023, 11:09
ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года
Пресс-служба ЦППК
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Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Поезда МЦД
05 декабря 2023, 11:09
Турнир по мини-футболу прошел в Котельниках
Телеканал «360»
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Турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова прошел в котельниках. За кубок сразились четыре команды.

Соревнования прошли на главной площадке спорткомплекса «Котельники». Перед стартовым свистком арбитра награды и памятные кубки получили футболисты и тренеры, отличившиеся по итогам уходящего спортивного сезона.

«Сегодня мы проведем турнир, поиграем в футбол, получим позитивное настроение. Мы со своей стороны будем развивать все виды спорта в городском округе Котельники - футбол, хоккей, баскетбол и все, что ними связано», - сказал на открытии турнира глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Кубок памяти Владимира Слободчикова разыграли среди футбольных клубов «Котельники» и «Восход», команды «Котельники - ветераны 35 » и сборной города «Мстители».

«По регламенту команды играют плей-офф, то есть два полуфинальных матча. После матч за 3-е место и финал. Два тайма по 10 минут, в случае ничейного результата - серия послематчевых пенальти», - рассказал начальник Управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

До пенальти дело не дошло: все поединки закончились в основное время.

«Турнир посвящен памяти великого тренера из города Котельники. Турнир проходит регулярно, и это хороший повод собраться всем и почтить его память игрой в футбол „, - сказал футболист команды „Восход“ Александр Прохоров.

По итогам турнира определили лучших игроков соревнований - защитника, нападающего, вратаря и бомбардира. Главный приз -Кубок памяти Владимира Слободчикова достался команде «Котельники - ветераны 35 ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Котельники
05 декабря 2023, 11:09
Семейная ферма открылась в деревне Новое в Орехово-Зуевском округе
Unsplash
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Семейная ферма «Янинъ» открылась в Орехово-Зуевском округе. Там производят молочные продукты, несколько видов сыра и выращивают лаванду. В планах — развивать агротуризм в деревне Новое.

Три года назад Семен Янин получил грант, который направил на покрытие части стоимости участка и приобретение коров джерсейской породы.

Сейчас на ферме трудится вся семья - это 15 человек. Фермеры выпускают сыр с чабрецом, вялеными томатами, оливками, пажитником, а еще сливочное масло, ряженку, творог, молоко, сметану и йогурт. Каждый день в цеху перерабатывают тонну молока. На килограмм мягкого сыра уходит порядка семи литров, для полутвердого сорта требуется уже 10.

В этом году семья осуществила свою заветную мечту - посадила пять тысяч кустов лаванды. На открытие семейной фермы даже приготовили партию сыра с лавандой.

«Решились на такой маленький эксперимент в данном случае. Сыр будет ароматизирован этими цветками, посмотрим, что из этого получится в дальнейшем, как потребителю понравится», - рассказал руководитель семейной фермы Семен Янин.

Семен хочет развивать агротуризм в деревне Новое. Участок большой - 20 гектаров. Кроме сыроварни и лавандового поля, здесь появится ферма и пастбища.

«Агротуризм на сегодняшний момент набирает обороты, мы видим это по уже существующим предприятиям, которые у нас работают», - отметила заместитель главы администрации Орехово-Зуевского округа Татьяна Павлова.

Также ферма «Янинъ» участвует в проекте «Семейные компании России». Это специальная программа Торгово-промышленной палаты, которая поддерживает семейное предпринимательство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Орехово-Зуево
05 декабря 2023, 11:09
Госжилинспекция Подмосковья напомнила правила содержания домов зимой
ГЖИ МО
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Управляющие компании обязаны выполнять дополнительные работы по обслуживанию многоквартирных домов зимой. Госжилинспекция Подмосковья напомнила о предписанном порядке действий.

Зимой коммунальщики должны тщательно следить за состоянием систем вентиляции, канализации, водостоков и других элементов дома. Это необходимо для обеспечения комфорта и безопасности жителей, а также для защиты конструкций зданий от низких температур и осадков, отметила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

В частности, зимой УК должны поддерживать работоспособность инженерных сетей домов и следить за состоянием колодцев и выпусков. Также требуется регулярно очищать внутренние водостоки большинства домов от снега и льда. Не реже одного раза в сезон нужно проверять исправность вентиляции в газифицированных МКД, и каждый месяц осматривать оголовки дымоходов и вентканалов, чтобы они не обмерзали и не закупоривались.

Есть особенности и в обычных видах работ. Например, зимой поломки окон и дверей должны устраняться в течение суток во избежание потерь тепла. Существуют требования и к очистке крыш от снега, наледи и сосулек. Управляющие компании несут ответственность за надлежащее содержание многоквартирных домов круглый год, но зимой их ответственность возрастает, подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Госжилинспекция Подмосковья

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