Депутат Александр Коган стал одним из инициаторов закона о системе обращения с медицинскими отходами

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Один из авторов документа - эксперт «Народного фронта. Аналитика», заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган заявил, что на данный момент нет четкой информации о том, что происходит с медицинскими отходами после того, как их использовали. Не было и точных сведений о количестве медотходов на территории России.

«Мы совместно с Минздравом, Роспотребнадзором и другими ведомствами проанализировали 20 082 договоров медучреждений и выяснили реальную картину: три миллиона тонн медотходов в год», - пояснил Коган.

Предложенный документ определяет порядок обращения с различными классами отходов. Больше всего в медучреждениях образуется отходов класса «А» - эпидемиологически безопасных и схожих с коммунальными. Опасный мусор класса «Г» будут разделить на две группы. Часть будут передавать Федеральному экологическому оператору, а остальные отходы классов «Б», «В», и «Г» будут забирать другие утилизаторы.

Все операторы будут обязаны вести учет полученных и передаваемых медотходов и предоставлять сведения в Роспотребнадзор.

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