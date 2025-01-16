16 января 2025, 19:19

Депутат Альбина Штатнова провела личный прием жителей в Лосино-Петровском

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Представители местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский провели очередной прием граждан на базе общественной приемной. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Городская среда».

Жителей принимала депутат городского округа Альбина Штатнова. В ходе встречи граждане обратились с различными вопросами, касающимися городской инфраструктуры, коммунальных услуг и благоустройства.

Одной из первых к депутату обратилась жительница, которая подняла вопрос о сроках завершения ремонта здания дома культуры «Октябрь». Она отметила значимость этого учреждения для культурной жизни города и подчеркнула, что жители, особенно дети, с нетерпением ждут окончания работ.

Другой актуальной темой стало состояние подвальных помещений в некоторых многоквартирных домах. Жительница выразила обеспокоенность по поводу их затопления, что может привести к развитию плесени и грибка, создавая угрозу для здоровья жителей.

Также одна из жительниц обратила внимание на недостаточное качество уборки в общих коридорах и на лестничных клетках многоквартирного дома. Она попросила усилить контроль за работой управляющей компании и обеспечить регулярное и качественное проведение уборочных работ.

«Каждый прием, каждое обращение - это возможность услышать голос народа, понять его нужды и проблемы. Мы уверены, что только вместе, слушая и поддерживая друг друга, мы сможем построить более светлое будущее», - отметила Альбина Штатнова, подводя итоги встречи.

Все обращения граждан были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и решения. Партийцы заверили, что приложат максимум усилий для оперативного реагирования на поднятые вопросы.

Депутаты Лосино-Петровский
16 января 2025, 19:44
Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями дома № 5 на Первомайской улице
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков совместно с представителями муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» провел встречу с жителями дома № 5 на Первомайской улице. Основной темой обсуждения стал ход капитального ремонта лифтового оборудования в здании.

Сейчас завершается установка нового грузового лифта, а следующим этапом станет замена пассажирского лифта. На выполнение каждого из этапов требуется около 90 дней, и работы идут строго по графику.

Кроме того, в 2025 году после окончания отопительного сезона планируется провести капитальный ремонт инженерных систем дома, включая холодное и горячее водоснабжение, а также отопление.

Во время встречи жители поделились своими жалобами на чрезмерное использование пескосоляной смеси при обработке входной группы. Это вызывает неудобства, негативно сказывается на состоянии зеленых насаждений и создает проблемы для домашних животных. По итогам обсуждения было поручено управляющей компании взять этот вопрос на контроль, учесть пожелания жителей и принять меры для улучшения ситуации. Также было предложено уделить внимание благоустройству придомовой территории и принять участие в экологической акции «Посади свое дерево».

Следующий визит к жителям дома запланирован на весну, когда будет проведена оценка качества установленного лифтового оборудования.

Благоустройство Лосино-Петровский
16 января 2025, 19:33
Урок к 205-летию открытия Антарктиды прошел в школе поселка Биокомбината
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В рамках работы туристического клуба в Биокомбинатовской школе городского округа Лосино-Петровский прошло увлекательное мероприятие, приуроченное к 205-летию открытия Антарктиды русскими адмиралами Беллинсгаузеном и Лазаревым. На встрече школьники узнали историю открытия самого южного континента Земли русскими первооткрывателями.

В этом им помогла книга знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова «Антарктида». Ребята с интересом слушали рассказ педагога о великом географическом открытии, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Организаторы подчеркнули, что любой русский человек должен знать историю своей великой страны. Поэтому для детей регулярно проводятся познавательные мероприятия, на которых они знакомятся с выдающимися научными деятелями, путешественниками и героями России. Ребята узнали о русских мореплавателях, которые открыли Антарктиду. Школьники были вовлечены в образовательный процесс, внимательно слушали и задавали интересующие вопросы.

Такие встречи помогают школьникам не только расширить свои знания о великих достижениях русских исследователей, но и формируют у них гордость за свою страну и ее богатую историю.

Школы Лосино-Петровский
16 января 2025, 18:43
Более 60 незаконных объектов ликвидировали в Подольске в 2024 году
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В Подольске в 2024 году снесли более 60 объектов незавершенного строительства, самовольных и аварийных зданий. Это позволило местным властям перевыполнить план более чем вдвое.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что сейчас в работе находится около 100 строений, часть из них будет демонтирована уже в 2025 году. После будет рассмотрен вопрос возможности благоустройства освобожденных территорий.

Он подчеркнул, что работа по выявлению незаконных построек на территории округа продолжится. «Некоторые собственники действуют по принципу: сначала строим, потом оформляем. Это неприемлемо для нашего округа. Мы обратимся за поддержкой к прокуратуре», - добавил Артамонов.

Кроме того, в 2024 году завершилось строительство трех объектов. Среди них ремонтно-складская база на Домодедовском шоссе, 45, многоквартирный дом в ЖК «Бородино» на Тарутинском проезде, 1, корпус 1, а также производственное здание в микрорайоне Климовск. Все они уже введены в эксплуатацию.

Подольск Законы Строительство
16 января 2025, 18:42
Котельные № 1 и № 2 в Чехове капитально отремонтируют в 2026 году
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Глава муниципального округа Михаил Собакин обсудил модернизацию коммунальной инфраструктуры с подрядчиками в рамках часа по жилищно-коммунальному хозяйству. Он встретился со специалистами, которые будут работать на объектах коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить надежное теплоснабжение и снизить долю неочищенных сточных вод.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения и водоснабжения, то у нас есть отдельная большая программа, смысл которой - за пять лет радикально модернизировать как сети, так и котельные. В рамках Президентского проекта мы проводим масштабную работу. В каждом городе, где долгое время не модернизировались очистные сооружения, они требуют особого внимания»», - сказал губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент заключены контракты и разрабатываются проекты на котельных № 1, № 2В, № 4 на улице Гагарина, № 5 в поселке Мещерское, № 7 в поселке Дубна, № 11 на Набережной улице, № 15 на улице Гагарина, № 17 на Угловой улице, № 20 в селе Молоди, № 23 в поселке Крюково и № 27 в поселке Новый Быт.

Также идет подготовка и согласование проектно-сметной документации на шести участках тепловых сетей. Подрядчики уже получили аванс, что позволит войти в экспертизу и одновременно закупить оборудование.

«Работы на наших основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца 2026 года. В ходе реконструкции мы получим совершенно новые объекты. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить безостановочный режим работы котельных. Также были представлены проекты по реконструкции очистных сооружений в Чехов-7 и строительству водозаборной станции в деревне Мелихово», - рассказал Михаил Собакин.

Все работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Чехов

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