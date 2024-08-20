Денис Зверев из Воскресенска построил теннисный корт в деревне Чемодурово

Строительство теннисных кортов заняло шесть лет. При создании этой спортивной зоны было учтено множество нюансов, чтобы обеспечить качественные и безопасные тренировки.

«Теннисные корты - это сложное инженерное сооружение. Верхнее основание всегда должно быть влажным, иначе оно начинает крошиться. В то же время слишком много воды тоже вредно, поэтому в дождливый период мы накрываем корты специальными тентами», - отметил спортсмен.

Сейчас на кортах занимаются около 60 человек, половина из которых - дети. Один корт может быть занят до десяти часов в сутки, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду спорта в деревне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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