Денис Семенов вступил в должность главы Павловского Посада
Денис Семенов вступил в должность главы Павлово-Посадского городского округа. Инаугурация прошла в большом зале Дворца культуры «Павлово-Покровский» 20 октября.
Председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов подвел итоги конкурса на должность главы Павловского Посада. Им вновь стал Денис Семенов.
Среди почетных гостей на церемонии инаугурации руководителя муниципалитета присутствовали депутат Государственной Думы Геннадий Панин, участники специальной военной операции и ветераны.
«Мы очень рады, что Денис Олегович остается вместе с нами. Мы видим результаты его работы. Город преображается. Жить в этом городе становится все лучше и лучше», - сказал председатель местной организации ветеранов Анатолий Зыков.
Денис Семенов уже второй раз становится главой Павлово-Посадского городского округа. Жители ему доверяют и ждут дальнейших перемен к лучшему.
Во время тождественной церемонии Денису Семенову передали официальный символ - должностной знак главы Павлово-Посадского городского округа. После этого он произнес клятву, которую заверил своей подписью.
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