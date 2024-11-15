Денис Майданов попросил РЖД убрать торговые точки на станциях в Одинцове

Парламентарий рассказал, что получил обращение от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Жители округа жалуются на беспорядок и торговлю вдоль железной дороги, которые создают неудобства и портят облик города.

«Ситуация серьезная, поэтому я взял вопрос под личный контроль. Направил депутатский запрос генеральному директору РЖД - попросил рассмотреть возможность убрать торговые точки с участков вдоль МЦД-1 и станции Голицыно, а также провести реконструкцию пешеходных мостов и обеспечить регулярную уборку станций от снега и льда. Очень рассчитываю на быструю реакцию. Жители Одинцовского округа должны чувствовать себя безопасно и комфортно», - отметил депутат.

Кроме того, Майданов направил запрос первому заместителю Московского транспортного прокурора Юрию Городкову с просьбой проверить соблюдение правил безопасности для пассажиров на станциях.

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