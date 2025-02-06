06 февраля 2025, 14:55

День здоровья пройдет в Центре онкологии в Солнечногорске 8 февраля

Медиасток.рф
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Центр амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской больницы проведет День здоровья 8 февраля. Все желающие смогут бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье.

Программа обследования включает консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога и терапевта, а также цифровую дерматоскопию. При наличии показаний можно получить консультации эндокринолога, невролога, офтальмолога, а также сделать УЗИ, маммографию, рентгенографию, цистологическую диагностику и сдать анализы на онкоскрининг.

«Мы стремимся сделать медицинскую помощь доступной и оперативной, и я призываю всех не откладывать поход к врачам на потом. Ведь своевременная проверка здоровья помогает выявить заболевания на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Заботьтесь о своем здоровье, ведь оно - самое ценное, что у нас есть», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

День здоровья пройдет с 8:00 до 14:00. Обследование доступно для совершеннолетних жителей Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Солнечногорск Врачи Медицина
06 февраля 2025, 15:48
Еще 450 жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков
Фото Минимущества
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В январе 2025 года 453 собственника в Московской области изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В региональном Министерстве имущественных отношений сообщили, что благодаря этим действиям за месяц в бюджет поступило более 364 миллионов рублей.

В общей сложности за январь ведомство дало 669 положительных решений по изменению вида разрешенного использования участков на сумму более 776,5 миллиона рублей.

Чтобы выяснить , какой ВРИ у земли, необходимо заказать выписку об основных характеристиках объекта из Единого государственного реестра недвижимости. Это можно сделать в офисах МФЦ, на сайтах Росреестра, подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», портале госуслуг Подмосковья или при помощи сервиса «Публичная кадастровая карта».

Собственник может без каких-либо согласований выбрать вид использования участка из списка. Плата взимается в том случае, если смена ВРИ предполагает жилое строительство. Сумму можно узнать заранее на портале РПГУ.

По итогам 2024 года более 10,2 тысячи собственников на территории Московской области изменили вид разрешенного использования своих земельных участков, что принесло в региональный бюджет свыше 2,8 миллиарда рублей.

Строительство Госуслуги
06 февраля 2025, 15:44
Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу с клубом «Активное долголетие»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Профилактическую беседу, посвященную вопросам безопасности участников дорожного движения, провели для пожилых людей. В рамках мероприятия «Пешеход — пешеходный переход» сотрудниками отдела Госавтоинспекции была организована встреча с участниками проекта «Активное долголетие», среди которых особой популярностью пользуется скандинавская ходьба.

Основное внимание уделили вопросам безопасности на дорогах. Автоинспектор подчеркнула важность использования световозвращающих элементов на верхней одежде, которые способны повысить видимость пешеходов в условиях недостаточной освещенности.

Участники беседы узнали о различных видах таких аксессуаров, а также об их правильном размещении на одежде.

Пенсионеры активно интересовались новинками и даже решили поместить световозвращатели на палки для скандинавской ходьбы.

ПДД ГИБДД Активное долголетие Воскресенск
06 февраля 2025, 15:27
Незаконный завод по производству металлических изделий обнаружили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов совместно с сотрудниками полиции провели очередную проверку в деревне Болтино в Мытищах. На одном из участков на Центральной улице обнаружили подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий.

Жители мытищинской деревни Болтино называют это производство «раковая опухоль». Один из собственников организовал целый подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий вместо личного подсобного хозяйства, как это положено по документам.

Расфасованные и уже частично промаркированные двигатели внутреннего сгорания, которые там изготавливали, хранили в частном доме. Многочисленные станки для токарных, слесарных работ и для обработки металлических деталей, стояли в соседних помещениях. Во время проверки сотрудники нелегального производства не признали свою причастность к подсобному бизнесу и поспешили удалиться. Хозяин мини-завода рассказал, что запчасти он производит для обеспечения работоспособности сельхозтехники.

Качество и количество контрафакта от подпольного завода тоже проверят контрольно-надзорные органы. Иски передадут в суд для вынесения решения.

Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов совместно с сотрудниками полиции провели очередную проверку в деревне Болтино в Мытищах.

На одном из участков на Центральной улице обнаружили подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий.

Мытищи Законы Полиция
06 февраля 2025, 15:17
Подмосковные предпринимали получили субсидии на 2,4 млрд рублей в 2024 году
Медиасток.рф
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Подмосковные предприниматели получили около 2,4 миллиарда рублей субсидий в 2024 году. Средства направили на выход на маркетплейсы, развитие по франшизе, а также приобретение оборудования.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья - главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, всего поддержку в прошлом году получили более 670 компаний.

«Сумма поддержки отличалась в зависимости от программы. В общей сложности в прошлом году получателями различных видов субсидий стали более 670 предпринимателей региона на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей», - сказала она.

Так, организации получили 10 субсидий на создание инженерной инфраструктуры общей суммой более 956 миллионов рублей. Кроме того, 261 предприниматель компенсировал затраты на приобретение оборудования на общую сумму 750 миллионов рублей. Еще 187 компаний получили субсидии при выходе на маркетплейсы и 113 - при открытии бизнеса по франшизе.

Прием заявок на получение поддержки в этом году уже стартовал. Он продлится до конца мая.

Узнать больше о субсидиях и грантах для бизнеса можно по ссылке.

Подмосковных предпринимателей поддерживают в рамках нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области

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