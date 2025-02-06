День здоровья пройдет в Центре онкологии в Солнечногорске 8 февраля

Программа обследования включает консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога и терапевта, а также цифровую дерматоскопию. При наличии показаний можно получить консультации эндокринолога, невролога, офтальмолога, а также сделать УЗИ, маммографию, рентгенографию, цистологическую диагностику и сдать анализы на онкоскрининг.

«Мы стремимся сделать медицинскую помощь доступной и оперативной, и я призываю всех не откладывать поход к врачам на потом. Ведь своевременная проверка здоровья помогает выявить заболевания на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Заботьтесь о своем здоровье, ведь оно - самое ценное, что у нас есть», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

День здоровья пройдет с 8:00 до 14:00. Обследование доступно для совершеннолетних жителей Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.