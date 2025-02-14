День здорового сердца пройдет во Фрязине 15 февраля

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Всех желающих посетить День здорового сердца ждут во взрослой поликлинике обособленного подразделения имени Матвея Гольца по адресу: городской округ Фрязино, улица Московская, дом № 7, строение 1. Встреча со специалистами пройдет 15 февраля с 09:00 до 14:00.

Уточить подробности и записаться на мероприятие можно по номеру: +7 (496) 255-40-25.

Участие бесплатное, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.