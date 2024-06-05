День защиты детей с мастер-классами и шоу пузырей провели в Лобне

На стадионе «Москвич» провели мероприятие для любителей здорового образа жизни. В праздничном фестивале «Мама, папа, я - спортивная семья», который организовал комитет по физкультуре и спорту администрации округа, приняли участие десятки горожан. Футбол, семейная эстафета, теннис и веселые конкурсы. Проявить себя смогли и дети, и взрослые.

«Мы ни на день, ни на неделю не оставляли свою жизнь без спорта. У нас есть лыжи, у нас есть велосипеды, у нас есть самокаты. Регулярно катаемся. Спасибо руководству города и области за то, что такие условия для нас создают», - говорит участник фестиваля Динар Фейсханов.

Самых спортивных, ловких и выносливых отметили специальными призами. Глава города Анна Кротова и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын вручили победителям и призерам самокат, скейтборд и два велосипеда.

«Мы просто хотели поучаствовать и не ожидали, что выиграем! Семей достаточно много соревновалось друг с другом, это было неожиданно для нас. Я очень рад, что сделал свой вклад в эту победу», - признался участник Джафар Адиев.

Развлечений хватило на всех. Даже дождь, который синоптики обещали к вечеру, прошел стороной. Весь праздничный день в Лобне было жарко, солнечно и весело.

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