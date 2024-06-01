День защиты детей отпраздновали в реабилитационном центре Воскресенска

Для воспитанников реабилитационного центра провели развлекательную программу с аквагримом и веселыми мастер-классами. Дети научились надувать огромные мыльные пузыри и получили в подарок мелки, краски, книги, пластилин, воздушные шары и мороженое.

«Празднование Дня защиты детей - это важное напоминание о том, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства, полного любви, заботы и возможностей для развития. Это день, чтобы отметить достижения в области защиты прав детей и обратить внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются в разных уголках мира», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Праздник прошел в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Его цель - защищать права семей и поддерживать традиционные ценности.

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