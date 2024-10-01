День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Чехове

Акция стала символом поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ходе мероприятия участники выразили солидарность с жителями этих регионов и подчеркнули важность единства и взаимопомощи.

Участниками мероприятия стали представители Чеховского клуба волонтеров, волонтеры Подмосковья, члены Молодой гвардии «Единой России», студенты чеховского техникума, а также сторонники партии «Единая Россия».

Депутат Совета депутатов городского округа Чехов Константин Безрукавый выступил с речью, в которой отметил значимость этой даты для всех жителей исторических территорий. Он подчеркнул, что 30 сентября является праздничным днем, символизирующим надежду на мир, стабильность и уверенность в будущем.

Мероприятие стало важным событием для местного сообщества, объединившим людей вокруг идеи мира и стабильности, а также напомнившим о важности поддержки друг друга в сложные времена.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».