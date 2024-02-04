04 февраля 2024, 13:13

День воинской славы отметили в Шатуре

Мартыненко Михаил
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Жители Шатуры почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В День воинской славы они собрались у памятника-обелиска и выразили свою глубокую признательность и уважение к подвигу солдат.

Этот день стал особенно важным для всех собравшихся, они вспоминали героев Сталинградской битвы - одной из самых кровопролитных и решающих сражений Второй мировой войны.

«День воинской славы - это возможность почтить память героев и выразить им благодарность. Это день единения всех граждан вокруг общих ценностей и принципов, которые делают нашу страну сильной», - подчеркнула заместитель главы Шатуры Ирина Ваврик.

Она также выразила надежду, что подобные мероприятия помогут сохранить память о подвигах предыдущих поколений и будут стимулом для новых подвигов.

После официальной церемонии и возложения цветов, горожане остались у вечного огня, чтобы вспомнить своих близких, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Шатура
04 февраля 2024, 12:52
Жителей Подмосковья пригласили прокатиться на лыжной трассе в Серпухове
Unsplash
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Каток и лыжная трасса продолжают работать на стадионе «Спартак» в Серпухове. Для любителей активного отдыха подготовили лыжню протяженностью два километра.

Трасса подойдет для как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Здесь проводятся тренировки для детей из отделения «Лыжные гонки» спортшколы «Звезда». Лыжня работает ежедневно.

За зимний сезон на трассе стадиона «Спартак» проводится три-четыре соревнования по лыжным гонкам. Обновленный спортивный объект распахнул свои двери перед посетителями после масштабной реконструкции, которая завершилась в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спортсмены Серпухов
04 февраля 2024, 12:28
Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали 7 медалей на кубке России
Федерация тяжелой атлетики России
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Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей на кубке России по тяжелой атлетике. В копилке представителей региона две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, а также семь новых рекордов страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в открытых всероссийских соревнованиях приняли участие 300 лучших спортсменов из России и Белоруссии.

В весовой категории 76 килограмм Варвара Кузьминова из Богородского городского округа выиграла золотую медаль. Также подмосковная спортсменка установила семь рекордов России.

Еще одну золотую медаль в копилку Московской области принесла Александра Фурдик из города Видное. Она успешно выступила в весовой категории 45 килограмм.

Серебряным призером кубка России стала тяжелоатлетка Яна Кондрашова, воспитанница спортшколы в поселке Малаховка, в весовой категории 64 килограмм. Еще одно серебро принесла представительница люберецкой спортшколы Евгения Гусева в весовой категории 71 килограмма.

Бронзовые медали соревнований завоевали Мария Колесова из Ногинска, Софья Врагова, тренирующуюся в Старой Купавне, а также Егор Пушмин из Ногинска.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел в Туле с 26 января по 2 февраля на центральном стадионе «Арсенал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
03 февраля 2024, 23:55
Выставка «Зимние забавы» пройдет в Серпухове до 10 марта
Телеканал «360»
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Выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылась в Серпуховском историко-художественном музее. Свои произведения на ней представили юные художники из частной школы-интерната «Абсолют».

Дети попытались передать в своих работах радостную атмосферу зимних дней. Ознакомиться с их творчеством можно до 10 марта. В здании музея есть научная библиотека и кафе.

Кроме того, в музее представлены три основные экспозиции. В разделе западноевропейского искусства выставлена живопись 16-19 веков, а в залах русского искусства можно увидеть работы Шишкина, Левитана, Айвазовского и Поленова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Серпухов
03 февраля 2024, 23:24
Новый детский сад на 250 мест открыли в Королеве
Надежда Егорова
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Новое трехэтажное здание детского сада открыли в Королеве. Оно рассчитано на 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Учебное заведение оборудовано помещениями для колясок, медицинским блоком, столовой, а также залами для занятия музыкой и физкультурой. Для каждой группы предусмотрена отдельная раздевалка, туалет, спальная, игровая и даже буфет.

На территории детского сада разместили игровые и спортивные площадки с навесами от солнца и дождя, горки и качели. Объект возвели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Его открытия с нетерпением ждали жители двух близлежащих жилых комплексов. Они были вынуждены возить детей в сады других районов. Учебное заведение входит в состав образовательного комплекса гимназии № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Детские сады Королев

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