День спорта провели на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

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Как рассказали в подмосковном Минспорте, стенд начал работу с открытой платформы взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. «Футбольные мамы» - основательницы проекта рассказали гостям о спортивной инициативе, а также показали тематические видеоролики.

Подмосковные спортивные сообщества подготовили свои презентации и провели увлекательные мастер-классы, после которых любой желающий мог получить автограф и сделать совместное фото со спортсменами баскетбольного клуба «Химки», хоккейного клуба «Витязь» и гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда».

​Также на стенде посетители увидели уникальный проект губернатора Московской области Андрея Воробьева - «Суперлига Подмосковья». Гостям показали тематический видеоролик, а все желающие смогли, зарегистрировавшись на специальной платформе, выполнить первые спортивные задания.

Гости стали свидетелями нового мирового рекорда - рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам житель Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» разорвал 14 грелок подряд за пять минут.

Также на форуме провели спортивные викторины, победители которых выиграли призы от регионального министерства физической культуры и спорта.

Кроме того, на выставке-форуме «Россия» состоялось пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

Московская область получила награду за третье общекомандное место на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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