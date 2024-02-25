25 февраля 2024, 23:39

День спорта провели на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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День спорта на подмосковном стенде прошел в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Спортсмены и представители команд Московской области провели мастер-классы и раздали автографы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, стенд начал работу с открытой платформы взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. «Футбольные мамы» - основательницы проекта рассказали гостям о спортивной инициативе, а также показали тематические видеоролики.

Подмосковные спортивные сообщества подготовили свои презентации и провели увлекательные мастер-классы, после которых любой желающий мог получить автограф и сделать совместное фото со спортсменами баскетбольного клуба «Химки», хоккейного клуба «Витязь» и гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда».

​Также на стенде посетители увидели уникальный проект губернатора Московской области Андрея Воробьева - «Суперлига Подмосковья». Гостям показали тематический видеоролик, а все желающие смогли, зарегистрировавшись на специальной платформе, выполнить первые спортивные задания.

Гости стали свидетелями нового мирового рекорда - рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам житель Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» разорвал 14 грелок подряд за пять минут.

Также на форуме провели спортивные викторины, победители которых выиграли призы от регионального министерства физической культуры и спорта.

Кроме того, на выставке-форуме «Россия» состоялось пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

Московская область получила награду за третье общекомандное место на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены ВДНХ
25 февраля 2024, 22:46
Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход строительства детского сада в Балашихе
Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе
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Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов проинспектировал строительство детского сада в Балашихе. На стройплощадке он встретился с руководителем проекта Физамином Касумовым.

Работы по возведению нового здания в микрорайоне Ольгино выполнены уже на 50%. Касумов сообщил, что детский сад сможет принять 250 маленьких воспитанников уже 1 сентября 2024 года.

Тарас Ефимов отметил, что работы идут по графику.

«Детский сад очень нужен в данном растущем микрорайоне и строится в рамках национального проекта „Демография“», - пояснил Тарасов.

Также он подчеркнул, что в Балашихе продолжается строительство двух детских садов на 220 мест: на Автозаводской улице и в микрорайоне Железнодорожный.

Работы ведутся в рамках партийного проекта «Новая школа» Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Детские сады Балашиха
25 февраля 2024, 22:17
Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел под Лосино-Петровским
Телеканал «360»
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Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся в поселке Свердловский. Участники мероприятия возложили цветы к обелиску и почтили память павших воинов минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители администрации, местные депутаты и волонтеры. Все жители, для которых этот праздник особенно важен, собрались у памятника в честь погибших местных жителей в годы Великой Отечественной войны в поселке Свердловский.

После торжественной церемонии возложения цветов всех желающих угостили солдатской кашей, пельменями, пирожками и горячим чаем. Мероприятие было организовано при поддержке руководителя Щелковского мясоперерабатывающего комбината.

В рамках праздничных мероприятий Сергей Джеглав встретился с бойцами специальной военной операции и их семьями. Он обсудили различные вопросы, как бытовые, так и личного характера. Глава подчеркнул, что каждый мужчина является опорой и поддержкой для своей семьи, своего дома и родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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Митинги Лосино-Петровский 23 февраля
25 февраля 2024, 21:20
Музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве переехал в новое здание
Телеканал «360»
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В культурно-досуговом центре «Дулевский» был создан уникальный «Трогательный музей „Чай с вареньем“. Из-за роста популярности администрация округа выделила для него новое место в историческом здании города.

Новое помещение в 10 раз больше предыдущего. Теперь в нем есть просторная столовая и хлопковый салон. Отдельную комнату отвели для сувенирной лавки.

В ходе выставки экскурсантам рассказывают, как жили наши предки и делятся секретами чаепития. Все экспонаты музея можно трогать, вдыхать их ароматы и пробовать на вкус.

Часто здесь проводят мастер-классы и занятия с детьми по различным направлениям: расписывают пряники, учатся рисовать знаменитую дулевскую агашку или делают свечи.

В прошлом году экскурсия «Трогательного музея „Чай с вареньем“ стала лауреатом первой степени всероссийской туристской премии „Маршрут года“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Музеи Орехово-Зуево
25 февраля 2024, 19:03
Капремонт ремонт асфальтобетонного покрытия на пяти улицах проведут в Лобне
Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о планах по ремонту дорог. В общей сложности в Лобне приведут в порядок более 3,5 километра асфальтобетонного покрытия.

Весной и летом в городе будет проходить ямочный ремонт. Обследование дорожного полотна проведут как только сойдет снег.

«В этом году проведем капремонт пяти дорог. Работы будут вестись на улицах Чехова, Юбилейной, Победы, Рабочей, Можайского. Чехова победила в народном голосовании на портале „Добродел“, остальные дороги выбирались исходя из их состояния и близости социальных объектов», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

В этом году также планируется завершить работы на Лобненском шоссе и строительство съездов Северного обхода.

Ранее глава городского округа Лобня Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня Дороги Ремонтные работы

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