День скандинавской ходьбы провели в Химках

Группу скандинавской ходьбы создали в клубе «Активное долголетие» в 2013 году. Более 500 жителей Химок освоили технику кардио-ходьбы и нашли новых друзей. Тренировки проходят регулярно несколько раз в неделю, и участники подходят к ним ответственно. По завершении мероприятия каждого участника наградили памятными медалями.

Тренер спортивного клуба «Виктория» городского округа Химки Геннадий Самойлов отметил, что каждую тренировку начинают с общей разминки, улучшая подвижность всего тела. Только после этого участники берут палочки и тренируют ходьбу так, чтобы координация движений рук и ног была синхронной.

Отметим, что присоединиться к проекту можно несколькими способами: зарегистрировавшись на портале «Активное долголетие» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также посетив клуб на улице Кирова, 24.

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