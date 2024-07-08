День семьи, любви и верности отметили в летнем лагере в Химках

Вожатые побеседовали с ребятами о значении семьи в жизни каждого человека. Еще они напомнили своим подопечным о том, насколько важно заботиться о родных и близких. Ближе к концу праздника дети поучаствовали в викторине о кино, музыке и спорте.

«Сегодня такой замечательный праздник, который отмечает вся страна. Семья - самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Ничто не заменит поддержку родного человека, детскую улыбку и тёплые объятия», - сказала муниципальный депутат городского округа Юлия Мамай.

Отметим, что в Химках в преддверии Дня семьи, любви и верности провели десятки тематических мероприятий. Жители смогли посетить концерты, флешмобы, квесты, мастер-викторины, выставки и фотозоны.

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