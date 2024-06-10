День села Осташово отпраздновали в Воскресенском округе

Артроскопическая стойка поступила в травматолого-ортопедическое отделение Лобненской больницы. Это произошло благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах поступил в больницу Лобни. Его особенность - в проведении операции через микроразрезы с помощью оптики и специальных инструментов.

«Аппарата такой современной модификации у нас еще не было. За счет того, что лечение сустава осуществляется закрытым способом, уменьшается травматичность, сокращается реабилитационный период, минимизируются болезненные ощущения. Ранее такие пациенты направлялись в специализированные стационары. Самые распространенные операции, которые можно проводить с помощью артроскопической стойки - лечение поврежденного мениска, восстановление связочного аппарата коленного сустава», - поделился врач-травматолог Руслан Салахеев.

Поступление артроскопической стойки в отделение стало возможным в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ее цель - в обеспечении доступности медицинской помощи. Старое медицинское оборудование, находившееся в эксплуатации более 10 лет, обновляют, а необходимое - экспертного класса - закупают. Срок действия программы - четыре года.

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