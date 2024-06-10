День села Осташово отпраздновали в Воскресенском округе
В Осташово Воскресенского округа отметили День села. Праздник запомнился интерактивной программой, танцами, а также концертом коллективов и солистов Культурно-досугового центра.
Восьмого июня в Осташово отпраздновали День села и престольный праздник иконы Владимирской Божьей Матери. Развлекательная программа для юных жителей была наполнена интерактивами со сказочными героями, танцами, играми и музыкой. Также зрителям показали концерт, в котором поучаствовали коллективы и солисты Культурно-досугового центра села. Праздник состоялся в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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