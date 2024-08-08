08 августа 2024, 07:42

День рождения живописца Васнецова отметили в «Арт-гостиной» в Химках

Медиасток.рф
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Творческое мероприятие, посвященное дню рождения талантливого живописца Аполлинария Васнецова, провели в картинной галерее имени Горшина. «Арт-гостиную» организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Каждая работа Васнецова глубоко патриотична. Художник с особой чуткостью относился к русской старине, именно поэтому посвятил многие годы изучению древнерусской архитектуры и быта. Результатом стали его полотна и графические реконструкции облика Москвы XVI–XVII веков. Коллекция Химкинской галереи имени Горшина хранит три подлинные картины мастера. Здесь каждый желающий может проникнуться к творчеству Апполинария Васнецова.

«Творчество Васнецова - это гимн красоте русской природы, это окно в многовековую историю нашей страны. В его картинах, как и в работах его знаменитого брата Виктора, оживает былина, раскрывается душа русского человека. Аполлинарий Михайлович был настоящим патриотом, глубоко изучавшим русскую старину и воплощавшим свои знания в потрясающих полотнах», - отметила Инна Монастырская.

Участники «Арт-гостиной» смогли не только посмотреть на картины Васнецова, но и познакомиться с его биографией.

«Давайте помнить и чтить своих героев, гордиться их наследием и передавать эту любовь к Родине будущим поколениям. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“, в рамках которого прошло мероприятие, направлен на укрепление связи между жителями разных возрастов через знакомство с историей, культурой и традициями России. Знание истории своей страны, ее великих деятелей - это важнейший фактор формирования гражданственности и патриотизма и основа для успешного будущего. Подобные инициативы играют важную роль в деле сохранения культурного наследия и воспитания любви к Родине у молодых людей», - рассказала Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Художники
08 августа 2024, 08:48
Готовность школ и детских садов к учебному году проверили в Коломне
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Образовательные учреждения городского округа Коломна готовятся к 1 сентябре. Специальная комиссия проверила школы и детские сады муниципалитета.

В Коломне и Озерах завершается приемка школ и детских садов перед новым учебным годом. Проверку проводят представители администрации, Роспотребнадзора, а также служб и ведомств, отвечающих за безопасность. Всего комиссия осмотрит 146 объектов образования округа.

«Основное внимание уделяется вопросам безопасности - пожарной, санитарной и антитеррористической. Под контролем и организация дорожного движения вблизи школ и детских садов», - отметила заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Напомним, этим летом строители отремонтировали кровлю и установили новые игровые площадки в детском саду № 14 «Дельфинята», привели в порядок туалеты в двух корпусах Емельяновской школы, пищеблоки в детских садах № 46 «Орленок» и № 41 «Жаворонок», а также бассейн в школе № 16. Кроме того, все школы муниципалитета к учебному году обеспечены учебниками и методическими пособиями.

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Коломна Школы Детские сады
08 августа 2024, 08:28
Дом семьи Завольских в Коломне подключили к газу по президентской программе
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Семья Завольских из Коломны присоединилась к программе социальной газификации. Из дом в микрорайоне Подлипки подключили к газу за три недели.

Директор филиала «Юго-Восток» Андрей Королев поздравил Завольских с пуском газа по президентской программе. Вопрос с отоплением и горячим водоснабжением решили меньше, чем за месяц. Теперь они смогут жить в своем доме в микрорайоне Подлипки круглый год.

«От нас было нужно оперативно готовить дом к газификации и быстро оплачивать выполненные работы», - поделилась Анна Завольская.

Газификацию провели так быстро, потому что семья отвечала трем критериям: их дом и участок расположены в населенном пункте с действующей системой газоснабжения; расстояние от уличного распределительного газопровода до участка не превышало 30 метров; семья сразу закупила оборудование и была готова быстрой оплате работ.

Напомним, подать заявку на участие в программе социальной газификации можно в личном кабинете на сайте «Мособлгаза».

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Коломна Газ Семья
08 августа 2024, 07:41
Исторический интерактив о Первой мировой войне провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жителям Химок рассказали о подвиге бойцов, сражавшихся за крепость «Осовец» во время Первой мировой войны. Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Образовательные лекции в Химках проводят уже на протяжении месяца. Такие встречи направлены на патриотическое образование молодежи.

«Знать о событиях своей страны - очень важный аспект, ведь из этих знаний формируется стойкий фундамент, благодаря которому каждый из нас становится более эрудированным», - сказала Юлия Мамай.

Руководитель проекта «Живая память о войне» Екатерина Гришина провела интересный исторический интерактив. Она рассказала об одной из самых жестоких оборон Первой мировой войны.

«Приятно видеть, что молодые люди с таким энтузиазмом участвуют в подобных мероприятиях. Это дает им возможность лучше узнать о памятных датах и выдающихся личностях, которые оставили свой след в нашей многовековой истории. Давайте не будем останавливаться на этом и продолжим изучать историю нашего родного города», - поделилась Ольга Кириллова.

Особое внимание в городском округе направлено на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Погрузиться в былую эпоху каждый житель может с помощью портала «Виртуальный музей. Химки».

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Химки Военные
07 августа 2024, 23:41
Готовность социальных объектов к зимнему периоду в Жуковском достигла 68%
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Глава Жуковского Борис Аубакиров провел совещание о подготовке к осенне-зимнему периоду. Встреча собрала представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Борис Аубакиров напомнил о ранее данном поручении подготовить к отопительному сезону не менее 60% многоквартирных домов и социальных объектов до 1 августа. Сейчас уровень готовности составляет 68%, что является положительной динамикой.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы текущего ремонта подъездов и капитального ремонта в 14 многоквартирных домах города.

Кроме того, участники обсудили переход на электронный единый платежный документ - новый формат для оплаты жилищно-коммунальных услуг, который позволит жителям удобнее управлять своими расходами.

Глава города призвал все организации к активному сотрудничеству и выполнению поставленных задач, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для жителей Жуковского в преддверии зимнего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Жуковский

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