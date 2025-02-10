10 февраля 2025, 14:46

День рождения проекта «Добрология» отпраздновали в Лобне

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В лицее «Авиатика» прошло мероприятие, посвященное первой годовщине проекта «Добрология». Праздник, названный «Год добрых дел», собрал множество гостей и стал возможностью отпраздновать достижения организации, которая стремится сделать жизнь семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, более насыщенной и радостной.

Основателем и руководителем «Добрологии» является Елена Демчинская, мама четверых детей, которая вдохновилась идеей создания культурного досуга для таких семей.

В рамках деятельности «Добрологии» подопечные могут обратиться за помощью к квалифицированным специалистам - психологам, дефектологам, логопедам - и получить необходимые консультации.

Кроме того, организаторы регулярно проводят семейные фотосессии, мастер-классы для детей и их родителей, походы в театры и музеи, а также конкурсы красоты.

Артисты и творческие коллективы также присоединились к празднику.

Благотворительность Дети Лобня
10 февраля 2025, 14:58
Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу в турнире «Быстрый прорыв»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юные баскетболисты из спортивной школы олимпийского резерва № 1 достойно представили Химки на турнире «Быстрый прорыв». По итогам соревнований команда завоевала бронзовые медали.

В турнире приняли участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Дзержинского, Оренбурга, Самары, Адыгеи и Красногорска. В напряженной борьбе за третье место химчане одержали победу, продемонстрировав отличную игру. Руководил командой тренер Евгений Голубаев.

Иван Щебляков признан лучшим игроком команды. Кроме того, в рамках турнира прошли пять спортивных конкурсов, где отличились химкинские баскетболисты: Иван Щебляков, Максим Капралов, Михаил Шебаршов, Иван Утенов и Кирилл Шевелев стали победителями в различных номинациях.

Напомним, ранее воспитанники спортивной школы № 1 уже показали свои навыки на полуфинале первенства России, где также заняли третье место и получили путевку в финал всероссийских соревнований.

Химки Баскетбол
10 февраля 2025, 14:49
Матч по футболу между сотрудниками медицинских учреждений прошел в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского округа
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В Дмитрове прошел товарищеский матч по футболу между командами «Айболит» Дмитровской больницы и сборной Московской областной станции скорой медицинской помощи. Комментаторами стали заведующая Дмитровской подстанцией скорой помощи Любовь Корчагина и старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Дмитрий Никитин.

Матч организовали с целью укрепить профессиональные и личные связи между коллегами.

«Участники показали настоящий командный дух и отыграли с полной отдачей, как на официальном турнире. Мы сделали акцент на ротацию, чтобы каждый игрок смог проявить себя. Всем хватило игрового времени, и я горжусь нашей командой», - поделился впечатлениями фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Эльдар Дидимов.

Фельдшер Александр Кривулин принял участие в игре и забил гол, несмотря на потерю ноги в ДТП. Молодой человек вернулся к работе в оперативный отдел и продолжает активно поддерживать спортивную форму.

За ходом игры следили коллеги, которые не смогли присутствовать лично. Для них организовали корпоративный чат, чтобы они поддерживали связь с командами и болели на расстоянии. Комментаторами стали заведующая Дмитровской подстанцией скорой помощи Любовь Корчагина и старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Дмитрий Никитин.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что этот товарищеский матч - пример того, что в спорте нет проигравших.

«Такие мероприятия не только укрепляют командный дух, но и напоминают о важности взаимной поддержки и единства в профессиональной среде», - подчеркнула она.

Дмитров
10 февраля 2025, 14:45
Встреча молодежи с семьей из династии военнослужащих прошла в Богородском округе
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В преддверии «Дня Защитника Отечества» в Центре допризывной подготовки молодежи прошла встреча с семьей, представляющей династию военнослужащих. Участниками мероприятия стали представители трех поколений, среди которых дедушка, мама и два сына, каждый из которых выбрал путь служения Отечеству.

Георгий Кожин, боевой летчик и майор запаса, с гордостью рассказал о своей службе в ВВС России, о том, как он летал на различных типах самолетов и участвовал в учебных заданиях. Его дочь, Анастасия, активно участвует в специальной военной операции, а ее сыновья, Артемий и Иван, продолжают семейную традицию, обучаясь в военных училищах. Младшие члены семьи, Владимир и Михаил, занимаются в Центре на направлениях «Рукопашный бой» и «Школа выживания» и планируют связать свою жизнь с силовыми структурами.

На мероприятии присутствовали депутаты Государственной Думы, включая Александра Толмачева, а также руководитель окружного отделения «Боевого братства» Александр Хатин и представители администрации Богородского округа, которые поддержали молодых людей в их стремлениях. Директор Центра Сергей Чобот провел экскурсию, продемонстрировав современное учебное оборудование, которое значительно обновилось в последние годы.

Итогом встречи стало выступление солистки ансамбля ВВС России «Серебряные крылья» Марии Виноградовой и вручение директору Центра благодарственного письма за активное участие в помощи раненым бойцам, что еще раз подчеркивает значимость работы учреждения.

Молодежь Богородский
10 февраля 2025, 14:34
Политолог Александр Дугин провел патриотическую лекцию в Одинцове
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Философ и политолог Александр Дугин провел встречу с депутатами, общественниками и представителями образовательной сферы в Одинцове. Мероприятие организовал Владимир Кленин из центра Патриотического Воспитания «Память Отечества».

Главными темами стали подвиги солдат Великой Отечественной войны, патриотическое воспитании молодежи и важность традиционных ценностей.

Кленин рассказал о проекте «Уроки мужества», в рамках которого уже провели лекции о патриотизме в 28 школах Подмосковья, а также о работе военкоров и жизни Дарьи Дугиной, погибшей в результате атаки в 2022 году.

Александр Дугин, общаясь с аудиторией в формате «вопрос-ответ», подчеркнул значимость традиционного воспитания и семейных ценностей, а также необходимость единства народа. Он отметил, что важно помнить героическое прошлое для формирования осознанных граждан, которые ценят мир.

Стоит отметить, что в конце встречи участники поблагодарили Дугина за полезный диалог, направленный на сохранение исторической памяти.

Одинцово История Патриотизм

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