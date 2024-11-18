День рождения «Молодой гвардии» отпраздновали в Мытищах

С поздравлениями к участникам обратилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она подчеркнула, что жизнь, наполненная помощью и поддержкой других, обретает особую значимость.

«Вы знаете, что вы необходимы нашему округу. Вы своим примером показываете, что каждый может реализоваться и быть нужным обществу», - отметила Юлия Олеговна.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поздравил ребят, подчеркнув, что многие из них, несмотря на юный возраст, уже внесли значительный вклад в развитие муниципалитета.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение активистов «Молодой гвардии Единой России». Руководитель муниципального отделения организации в Мытищах Константин Кузовков вручил почетные грамоты и благодарности от местного и регионального отделений. Завершилось мероприятие праздничным тортом, который стал приятным сюрпризом для всех участников.

Этот день стал ярким событием для всех членов организации, вдохновляя их на новые достижения и добрые дела в будущем.

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