День рождения корги-отряда «Маруся и Друзья» отметили в Котельниках

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Программа празднования включила в себя торжественную часть, выступления почетных гостей и членов отряда, а также представление собак из кинологического центра центральной таможни. Особенным стал забег корги и дефиле в модной одежде.

За годы существования корги-отряда проведена значительная волонтерская работа, организовано множество встреч и мероприятий для детей, а также осуществляется постоянная поддержка семей участников специальной военной операции. Вдохновителем и символом этой уникальной группы является корги по имени Маруся Леонидовна.

«Это благое дело, которое делает корги-отряд. И все наставники корги-отряда, которые воспитали этих замечательных друзей человека. Наверное - это Богом данное. Поэтому к этом так и надо относиться. Я всячески поддерживаю это движение и желаю ему больших успехов в жизни», - отметил председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.