18 ноября 2023, 20:38

День рождения Деда Мороза отпраздновали в Химках

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В эту субботу на территории Химок провели праздничные мероприятия в честь Дня рождения Деда Мороза. Юные химчане приняли участие в интерактивных и анимационных программах, конкурсах и мастер-классах.

Так, в парке Толстого для посетителей подготовили анимационную программу с зимними героями, детское караоке «Новогодние пластинки» и мастер-классы «Рождественские календари».

В зоне отдыха «Экоберег» жители Химок поиграли в снежные игры, встретились со сказочными персонажами в викторине «Философия гнома Зимушкина» и приняли участие в квесте «Кто такой этот Дед Мороз».

Парк «Дубки» подготовил театрализованную программу «Котик Федотик и Баба яга», мастер-класс по изготовлению новогодних гирлянд, новогоднюю ярмарку и зимние старты, а парк имени Величко - подвижные игры «Незамерзайка», разные викторины и конкурсы. Развлекательную программу также провели в парке «Подрезково».

Организаторами праздника стали Министерство культуры и туризма Московской области и Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков».

Официальный День рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года. Дату выбрали сами дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, начинается климатическая зима, а температура воздуха становится ниже нуля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в регионе.

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Химки
18 ноября 2023, 19:27
Дмитрий Волошин проверил ход восстановительных работ на теплосети в Старых Химках
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В Старых Химках у дома № 1 на улице Кудрявцева аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» восстанавливает поврежденный участок трубопровода. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по устранению неполадки.

«К этому участку трубопровода подключены восемь многоквартирных домов. Специалисты нашли место утечки и занимаются ее устранением. Дома мы не отключали. Сейчас продолжается подача горячего водоснабжения и отопления с пониженными параметрами, но до конца дня ситуация должна быть исправлена», - отметил Волошин.

По информации ресурсоснабжающей организации, в связи с аварией на теплотрассе временно понижены параметры ГВС и центрального отопления в домах № 1, № 3 и № 5 на улице Кудрявцева, а также в домах № 1, 2, 3, 4, 5 на улице Юннатов.

Всего в округе 18 ноября работают 15 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улице Горной, Чкалова, Спартаковской, Планерной, Речной, Фрунзе, Микояна, Совхозная, Кирова, Кудрявцева, Мельникова, Дружбы, Родионова, Советской, 9 Мая, Северной, а также Куркинском шоссе и Ленинском проспекте.

Также в ближайшее время в Химках установят резервные трубопроводы для повышения надежности отопления и горячего водоснабжения на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: № 1 и 1а на Нагорном шоссе, а также в домах № 66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.

Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.

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Химки
18 ноября 2023, 18:39
«Позвонили везде и всем». Очевидцы рассказали о лосе, провалившемся под лед в Ногинске
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Лось провалился под лед в Ногинске на улице Строителей. Очевидцы подключили спасателей и егерей, однако в итоге, как стало известно «360», животное выбралось само.

По ее словам, семья даже пыталась «ломать ветки и пугать» лося, чтобы он сбежал сам.

На место приехал егерь. Неизбежно возник вопрос, как вытаскивать животное, весящее несколько сотен килограммов. Предполагалось, что помогать будут и коллеги егеря. В итоге, к счастью, лось выбрался на берег самостоятельно.

Очевидцы рассказали, что увидели лося «во льду по шейку» и позвонили по номеру «112», а потом и в разные инстанции. Подключилась и государственная ветеринарная клиника.

«Всем звонили - начали с „112“, закончили департаментом защиты животных, но у них сегодня выходной… Дошли до частных фирм, но таких крупных животных они не спасают. Мы уже уехали оттуда, мы были с ребенком, простояли весь день, звонили везде и всем», - рассказала каналу очевидец.

Животные
18 ноября 2023, 17:57
Жителям Подмосковья предложили пройти анонимный опрос о безопасности услуг Банка России
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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона поучаствовать в анонимном опросе о безопасности банковских услуг от Банка России. Результаты будет использовать финансовый регулятор страны.

«Целью данного опроса является выяснить, с какими формами кибермошенничества столкнулись участники и насколько они информированы о принципах безопасного финансового поведения. Это поможет более точно определить уровень потенциальных угроз и разработать практические меры по их предотвращению», - уточнили в ведомстве.

Принять участие в исследовании можно до 30 ноября включительно.

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Опросы Мошенничество
18 ноября 2023, 17:53
Спортсменка из Павловского Посада победила на Кубке Международной лиги клубного биатлона
ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"
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Спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева завоевала золотую медаль первого в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В турнире поучаствовали свыше 80 биатлонисток из России и Белоруссии. Они соревновались в масс-старте и гонке преследовании.

«Анастасия Гореева из Павловского Посада стала лучшей в большом масс-старте на 12 километров среди женщин, опередив соперниц из Белоруссии и ЗМАО Югра», - уточнили в ведомстве.

Турнир проходит 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Биатлон

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