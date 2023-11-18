День рождения Деда Мороза отпраздновали в Химках

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Так, в парке Толстого для посетителей подготовили анимационную программу с зимними героями, детское караоке «Новогодние пластинки» и мастер-классы «Рождественские календари».

В зоне отдыха «Экоберег» жители Химок поиграли в снежные игры, встретились со сказочными персонажами в викторине «Философия гнома Зимушкина» и приняли участие в квесте «Кто такой этот Дед Мороз».

Парк «Дубки» подготовил театрализованную программу «Котик Федотик и Баба яга», мастер-класс по изготовлению новогодних гирлянд, новогоднюю ярмарку и зимние старты, а парк имени Величко - подвижные игры «Незамерзайка», разные викторины и конкурсы. Развлекательную программу также провели в парке «Подрезково».

Организаторами праздника стали Министерство культуры и туризма Московской области и Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков».

Официальный День рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года. Дату выбрали сами дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, начинается климатическая зима, а температура воздуха становится ниже нуля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в регионе.

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