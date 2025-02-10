10 февраля 2025, 19:46

День российской науки отметили в Серпуховском округе

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Для Института инженерной физики День российской науки — это не просто праздник, а важное событие, отражающее многолетнюю работу в области фундаментальных и прикладных исследований. На протяжении более 30 лет институт успешно решает задачи по созданию современных образцов вооружения, военной техники и разработок для народного хозяйства.

В этом году коллектив института удостоен почетных грамот и благодарственных писем от муниципальных властей и депутатов за значительный вклад в развитие Серпухова как наукограда и достижения в научно-исследовательской деятельности. Разработки института в таких областях, как навигация, связь и медико-биологические исследования, соответствуют мировым стандартам качества и получили высокую оценку от государственных и региональных министерств, Российской академии наук и других научных организаций.

Под руководством президента Института инженерной физики Алексея Царькова сотрудники института добились выдающихся результатов: было получено более 300 патентов и свидетельств на изобретения, что подтверждает высокий уровень научно-технического потенциала учреждения. Сегодня в коллективе трудятся около 1,5 тысячи человек, среди которых 28 докторов наук и свыше 100 кандидатов наук.

Особой наградой отмечен первый вице-президент Евгений Ананьев. Ему вручили знак отличия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин», что подчеркивает профессионализм и значимость работы сотрудников. В честь праздника также вручены памятные знаки, юбилейные награды и грамоты от руководства института.

Праздники Награды Серпухов Наука
10 февраля 2025, 20:08
Глава Серпухова Сергей Никитенко посетил спортивную школу «Ока» в Пущине
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко совместно с Председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой посетили спортивную школу «Ока» в Пущине. В ходе визита руководители обсудили текущие вопросы, связанные с улучшением условий для тренировок.

В учреждении организованы занятия по таким видам спорта, как гимнастика, дзюдо, бокс, лыжные гонки и гребля. Также на базе школы работают секции шахмат, плавания и футбола. В рамках визита составлен план ремонтных работ, необходимых для создания более комфортной среды для спортсменов. Кроме того, затронули тему обновления спортивного инвентаря.

Рядом со школой расположена гостиница для размещения спортсменов, приезжающих на соревнования в Пущино из других городов. Глава округа сообщил о необходимости ее дооснащения мебелью для повышения удобства проживания.

Еще одной важной темой встречи стало обсуждение включения спортивной школы «Ока» в региональную программу по оснащению объектов спорта «умными» камерами видеонаблюдения в рамках проекта Министерства спорта Московской области «50 умных ФОК». Сергей Никитенко подчеркнул значимость этого проекта для повышения безопасности и модернизации спортивной инфраструктуры.

Спортсмены Школы Серпухов Ремонтные работы
10 февраля 2025, 20:00
Литературная встреча ко Дню памяти поэта Александра Пушкина прошла в Серпухове
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В общественной приемной местного отделения партии состоялась литературно-музыкальная композиция под названием «Мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы…». В мероприятии приняли участие ветераны клуба любителей поэзии «Возрождение» при комплексном центре обслуживания и реабилитации «Серпуховский», а также члены клуба для слабовидящих и незрячих людей «Видящие сердцем».

Их слушателями стали ученики 8 класса школы № 9. Для школьников подготовили произведения Александра Сергеевича Пушкина, а также стихи серпуховских авторов, посвященные великому поэту. Основной темой встречи стало патриотическое воспитание молодежи, которое, как отметили организаторы, играет важную роль в современном обществе.

«Молодежь должна знать и гордиться своей историей, великими людьми, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны», - подчеркнула участница клубов Татьяна Гордон.

На встрече прозвучали такие произведения Пушкина, как «Полтава», «Бородинская годовщина» и «Борис Годунов», в которых он воспевает героическое прошлое России и ее народный дух. Участники отметили, что темы, затронутые поэтом, остаются актуальными и сегодня, помогая молодому поколению лучше понять значение патриотизма и национальной идентичности.

Кроме того, на мероприятии были представлены ранние романтические стихотворения Пушкина и его более поздние произведения, посвященные семейным ценностям и ответственности за близких. Участники обсудили, как взгляды поэта на любовь и семью находят отклик в современном мире и помогают формировать нравственные ориентиры у молодежи.

Следующее выступление участников клуба «Возрождение» состоится 13 февраля в Отделении дневного пребывания № 1 центра «Серпуховский», где будет представлен сборник «Герои СВОего времени».

Молодежь Серпухов Школьники Патриотизм Александр Пушкин
10 февраля 2025, 18:56
Экостанция «Царская охота» открылась в Балашихе после реконструкции
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В городском округе Балашиха после реконструкции открылась экостанция «Царская охота», которая обещает стать настоящим центром привлечения любителей истории и природы. Экспозиция музея, посвященная традиционным видам русской охоты, предлагает посетителям уникальную возможность ознакомиться с атрибутами соколиной, псовой и зверовой охоты

Музей также предлагает интерактивные экскурсии в мультимедийном зале, что делает посещение увлекательным и познавательным. Экостанция расположилась в историческом здании бывшей правительственной дачи времен СССР, где ранее находился путевой дворец царя Алексея Михайловича. Теперь это место служит объединением досуга и просвещения.

Алексеевская роща, в которой находится экостанция, представляет собой старинный лес с двухсотлетними соснами, заложенный еще в 17 веке. Экоцентр удобно расположен рядом с развилкой Щелковского и Балашихинского шоссе. В непосредственной близости находится Дендрарий на территории национального заповедника «Лосиный остров», где воссозданы леса разных регионов России.

Такое сочетание исторического наследия, природы и современного подхода к образованию делает экостанцию «Царская охота» важным культурным и образовательным объектом для жителей и гостей Балашихи.

Балашиха Царская семья
10 февраля 2025, 18:39
Автоинспекторы в Балашихе проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах
Медиасток.рф
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Профилактическое мероприятие «Пешеход — Пешеходный переход» пройдет в Балашихе с 10 по 16 февраля. Инспекторы проверят соблюдение правил на опасных участках.

Профилактические рейды проходят для того, чтобы снизить количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые не соблюдают правила, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе напоминают, что необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными на перекрестках, во дворах, вблизи пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта.

Автоинспекторы просят переходить дорогу в предназначенных местах, предварительно нужно убедиться, что водители видят вас и пропускают. В темное время суток необходимо пользоваться световозвращающими элементами. Использование таких аксессуаров снижает количество аварий с участием пешеходов.

Балашиха

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