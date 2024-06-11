День России в Видном отметят развлекательной программой в парке

С 11:00 в парке стартуют мероприятия. Они включат в себя различные форматы, гости смогут попробовать себя в рукоделии, сделать тематические фотографии.

«12 июня на территории нашего Центрального парка будет организована выставка репродукций картин И. И. Левитана „Летняя пора“, концерты от местных творческих коллективов, мастер-классы по рукоделию и аквагриму, а также ярмарка „Видные мастера“. Будет работать фотозона „Россия в моем сердце“. Все смогут получить из рук волонтеров триколоры», - прокомментировал начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

Также в этот день праздничные мероприятия пройдут у кинотеатра «Искра», в Боброво и Новодрожжино, Калиновке и других территориях Ленинского округа. Еще одним событием станет автопробег, местом старта которого станет стадион «Металлург». Время сбора - 12:00.

«Российская Федерация - великое государство, впечатляющее своими просторами, заслугами и достижениями! Массовое празднование национального дня, приуроченного ко Дню России, имеет огромное значение для укрепления единства ее граждан и развития сплоченности. День России для каждого из нас является особенным торжеством», - комментирует глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Полная афиша мероприятий 12 июня есть на сайте администрации.

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