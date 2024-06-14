День России отметили на аэродроме Волосово в Чехове

За этот год на аэродроме совершили около 10 тысяч прыжков. Из них половину выполнили юнармейцы, члены военно-патриотических отрядов Москвы, Подмосковья и соседних регионов. Есть и другие направления подготовки.

«В этом году мы подготовили большое количество операторов БПЛА, которые сегодня востребованы. Подготовили парашютистов-десантников, развиваем тактическую медицину. Стараемся идти в ногу со временем», - говорит руководитель Московского городского аэроклуба ДОСААФ России Сусанна Фириджанова.

Один из ярких элементов программы - прыжок Виталий Жигалко с 35-метровым флагом России весом 150 килограммов.

У сцены прошли показательные выступления юнармейского отряда Московского городского аэроклуба «Юный десантник». Праздник сопровождали концертные номера, показательные выступления клубов боя на мечах, мастер-классы, выставки оружия и техники.

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Самолет ДОСААФ России Ан-2 достиг высоты 1200 метров и профессионалы парашютного спорта начали показательное выступление. Они прыгнули и развернули в воздухе девять флагов. Эмблему местного аэроклуба пронес Сергей Якунин. Для него это уже 3865-й прыжок.

Показательные прыжки на аэродроме Волосово - это часть программы военно-патриотического праздника ко Дню России.

«Самое важное в нашей стране - это люди, которые куют многовековую историю. Это ученые, это врачи, медики, это деятели культуры и, конечно же, наши военные, которые на протяжении веков защищали и отстаивали суверенитет нашей страны», - отметил глава городского округа Михаил Собакин.

Главе вручили орден в честь 95-летия ДОСААФ. Такую же награду получили инструкторы, которые ежедневно тренируют десятки любителей и спортсменов парашютного спорта.