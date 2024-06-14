14 июня 2024, 09:56

День России отметили на аэродроме Волосово в Чехове

Телеканал «360»
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Военно-патриотический праздник в честь Дня России прошел на аэродроме Волосово в городском округе Чехов. Опытные парашютисты выполнили показательные прыжки с флагами.

За этот год на аэродроме совершили около 10 тысяч прыжков. Из них половину выполнили юнармейцы, члены военно-патриотических отрядов Москвы, Подмосковья и соседних регионов. Есть и другие направления подготовки.

«В этом году мы подготовили большое количество операторов БПЛА, которые сегодня востребованы. Подготовили парашютистов-десантников, развиваем тактическую медицину. Стараемся идти в ногу со временем», - говорит руководитель Московского городского аэроклуба ДОСААФ России Сусанна Фириджанова.

Один из ярких элементов программы - прыжок Виталий Жигалко с 35-метровым флагом России весом 150 килограммов.

У сцены прошли показательные выступления юнармейского отряда Московского городского аэроклуба «Юный десантник». Праздник сопровождали концертные номера, показательные выступления клубов боя на мечах, мастер-классы, выставки оружия и техники.

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Самолет ДОСААФ России Ан-2 достиг высоты 1200 метров и профессионалы парашютного спорта начали показательное выступление. Они прыгнули и развернули в воздухе девять флагов. Эмблему местного аэроклуба пронес Сергей Якунин. Для него это уже 3865-й прыжок.

Показательные прыжки на аэродроме Волосово - это часть программы военно-патриотического праздника ко Дню России.

«Самое важное в нашей стране - это люди, которые куют многовековую историю. Это ученые, это врачи, медики, это деятели культуры и, конечно же, наши военные, которые на протяжении веков защищали и отстаивали суверенитет нашей страны», - отметил глава городского округа Михаил Собакин.

Главе вручили орден в честь 95-летия ДОСААФ. Такую же награду получили инструкторы, которые ежедневно тренируют десятки любителей и спортсменов парашютного спорта.

Чехов
14 июня 2024, 09:51
Флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове
Телеканал «360»
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Молодежный флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове. В нем приняли участие более 400 человек. У Дома культуры «Дружба» они развернули около сотни триколоров.

Около 150 человек прошли по улицам Чехова под музыку. Среди них оказались участники военно-патриотического клуба «Цитадель», представители молодежного парламента, чеховского клуба волонтеров и участники трудовых бригад.

«Этот день очень важен для всей нашей страны, особенно в нынешнее время. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто присутствует сегодня. Смотря на эту картину, хочется радоваться. Это вызывает огромную радость за будущее поколение, на котором будет строиться история нашей страны», - сказала временно исполняющая обязанности председателя молодежного парламента Чехова Регина Бобова.

Шествие завершилось в городском парке, где развернули флаг шириной 15 метров. Затем более 400 человек спели гимн страны под аккомпанемент оркестра «Серебряные струны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня России. Тематические мероприятия прошли почти в 90 парках региона.

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Флешмобы Чехов
13 июня 2024, 23:53
Школьники из Мытищ стали призерами чемпионата «Путь к успеху»
Пресс-служба Мытищи
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Команда школы № 24 приняла участие в III Евразийском Чемпионате детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху — 2024». Ребята из Мытищ заняли третье место.

Команда «Yellow Street» из школы № 24 из Мытищи стала участником III Евразийского Чемпионата детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху - 2024». Ребята вошли в число 200 команд, которые прошли отборочный этап. Всего заявки подали более полутысячи желающих. Этап проходил в инновационном центре «Сколково» на протяжении восьми часов.

Ребята из Мытищ показали свой проект по предпринимательской инициативе в формате TED. Их идею оценивали предприниматели, жюри и эксперты. По итогам конкурса команда «Yellow Street» вошла в тройку лидеров.

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Школы Мытищи Молодежный Инновационный центр «Сколково»
13 июня 2024, 23:41
Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске в июне
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет с 14 по 19 июня. Его посвятят жизни, работе и творчеству народного артиста Российской Федерации Петра Наумовича Фоменко.

В мероприятиях фестиваля примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов. Творческое мероприятие соберет поклонников театра, студентов театральных вузов, а также профессионалов кино и театра.

«Тема учителей и учеников у каждого отзывается по-своему. Моим учителем на протяжении четырех лет обучения в ГИТИСе был наш мастер курса - Олег Львович Кудряшов. Он рассказывал про такой особенный театр, в котором возможно все. Современный театр таким и должен быть - живым. Такой театр наполнен энергией, самой жизнью, которую вдыхают в него наши Мастера, актеры, да и сами зрители, становясь соучастниками невероятного, свободного, творческого процесса. С удовольствием приму участие в образовательной программе фестиваля, пообщаюсь с молодежью, начинающими артистами. Потому что с молодым поколением нужно разговаривать, и делать это искренне», - прокомментировала основную тему фестивальной программы актриса Юлия Пересильд.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18:00 на фонтанной площади в Ногинске. В рамках фестивальной программы будут работать выставки и мастер-классы, театральные коллективы на сцене «Мособлдрамы» представят свои постановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Театры Юлия Пересильд Богородский
13 июня 2024, 23:37
Урок по электробезопасности провели в детском саду в Щелкове
Россети Московский регион
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Акцию «Доброе электричество — детям», которую уже 15 лет проводит компания «Россети Московский регион» в различных муниципалитетах, на этот раз провели в детском саду № 11 «Звездочка» в рабочем поселке Монино городского округа Щелково. Ребятам рассказали об электробезопасности.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, дети узнали о том, какую опасность таит в себе электрический ток, а также показали предупреждающие знаки и с помощью слайдов продемонстрировали, как вокруг оборванного и упавшего на землю электропровода образуется зона шагового напряжения - как выйти из нее безопасным способом, а также почему нельзя играть, разводить костры и рыбачить вблизи ЛЭП.

После урока воспитанники детского сада посмотрели мультфильмы о правилах безопасного обращения с электрическим током, а после сотрудники компании вручили ребятам тематические подарки.

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Дети Электричество Правила Детские сады Щелково

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