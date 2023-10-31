31 октября 2023, 17:33

День ранней диагностики заболеваний молочной железы провели в онкодиспансере Подмосковья

Московский областной онкологический диспансер
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Более 90 женщин побывали на Дне ранней диагностики заболеваний молочной железы в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Мы работаем со многими пациентами, у которых выявлены заболевания, иногда, к сожалению, в запущенных стадиях. Знаем, к чему невнимательность к своему здоровью может привести. В зоне риска заболеваний молочной железы женщины от 40 лет и старше», - рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.

Врач подчеркнул - чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет результат лечения. Поэтому женщинам важно регулярно проходить обследования молочных желез.

Из 96 участниц мероприятия 15 получили направления на дополнительные обследования. Это поможет уточнить диагноз и определить тактику дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Здравоохранение Медицина Онкология
31 октября 2023, 18:58
Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
31 октября 2023, 18:32
Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября
Unsplash
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Масштабный фестиваль единоборств состоится в Клину 11 ноября в 14:00. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спортсмены
31 октября 2023, 18:14
Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном
Дарья Московцева
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В советские годы на территории Тимохово-Салазкино размещался пионерский лагерь, а совсем недавно здесь провели масштабную реставрацию, превратив исторический усадебный комплекс в новую точку притяжения для жителей города и туристов.

Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.

После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Видное
31 октября 2023, 17:58
Министерство благоустройства рассказало о планах по преображению Подмосковья в 2024 году
Unsplash
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Министерство благоустройства поделилось планами по преображению Московской области в 2024 году. В ведомстве сообщили, что в регионе приведут в порядок пешеходные зоны, площади и набережные.

Так, в Дзержинском обустроят сквер Громцева, в Дубне обновят улицу Центральную, а в в Дмитрове реконструируют Советскую площадь. Помимо этого, в Протвине приведут в порядок Лесной бульвар, а Воскресенск получит обновленный Ледовый дворец «Химик».

Также преображение затронет Луховицы, Сергиев Посад, Волоколамск и другие округа. В ведомстве уточнили, что каждый из запланированных объектов уникален и предназначен для обогащения городского ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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