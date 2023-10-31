День ранней диагностики заболеваний молочной железы провели в онкодиспансере Подмосковья

«Мы работаем со многими пациентами, у которых выявлены заболевания, иногда, к сожалению, в запущенных стадиях. Знаем, к чему невнимательность к своему здоровью может привести. В зоне риска заболеваний молочной железы женщины от 40 лет и старше», - рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.

Врач подчеркнул - чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет результат лечения. Поэтому женщинам важно регулярно проходить обследования молочных желез.

Из 96 участниц мероприятия 15 получили направления на дополнительные обследования. Это поможет уточнить диагноз и определить тактику дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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