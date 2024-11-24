День работников сельского хозяйства отметили в Луховицах

Луховицы в этом году подтвердили звание аграрной столицы Подмосковья. Городской округ стал лидером региона по урожаю зерновых культур - намолот составил почти 80 тысяч тонн. Кроме того, с начала года местные аграрии вырастили 24 тысячи тонн овощей, из которых 17 тысяч тонн - знаменитые луховицкие огурцы. Из них теперь готовят не только традиционные соленья, но и необычные сладости, такие как варенье и пряники с огуречной начинкой.

«Сельское хозяйство - это наш традиционный локомотив. В этом году мы смогли удержать гордое звание аграрной столицы Подмосковья. У нас появляются новые инвесторы, развиваются сады интенсивного типа с яблонями и вишнями. Перспективы огромные, и мы продолжаем двигаться вперед», - сообщил глава городского округа Сергей Тимохин.

На территории округа сейчас работают 16 крупных сельхозпредприятий и более 60 крестьянско-фермерских хозяйств. Одно из них возглавляет Антон Лукьянов, который занимается выращиванием капусты и огурцов. Его продукция после переработки отправляется на полки магазинов Подмосковья.

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает рабочие места для более чем 2,5 тысячи жителей округа. На праздничном мероприятии лучших работников наградили грамотами и благодарственными письмами от депутата Госдумы Никиты Чаплина, Министерства сельского хозяйства Московской области, главы округа и местного отделения партии «Единая Россия».

День работников сельского хозяйства в Луховицах стал не только праздником, но и символом признания заслуг тех, кто ежедневно трудится на земле, укрепляя продовольственную безопасность региона и страны.

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