День работника торговли отметили в Подмосковье

Глава Можайского городского округа Мария Азаренкова поздравила Евгения Максимовича с 93-летием. Он — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный работник культуры Московской области и коренной житель Уваровки.

Евгений Максимович родился и вырос в Бедняково Уваровского района в многодетной крестьянской семье. Он помнит фашистскую оккупацию и то, как при отступлении вермахт сжег родную деревню. В 11 лет он потерял зрение. Мальчишки играли в «войну с немцами», в руках его друга взорвалась бомба, которую они нашли неподалеку. Товарищ погиб на месте, а Евгений Алексеевич ослеп. Его отец тогда воевал на фронте и в письме написал: «Сынок, не падай духом! Мы добудем Победу, и все образуется». Однако домой глава семейства так и не вернулся. За плечами была Финская война, взятие Берлина, победа в Великой Отечественной, но в июне 1945 года его убили в Германии.

Помня слова отца, Евгений Максимович получил музыкальное образование. Он 60 лет трудился в Уваровском Доме культуры и полвека - в местном детском доме-интернате.

Глава администрации Можайского округа Мария Азаренкова и заведующая Уваровским территориальным отделом Раиса Голубева поздравили ветерана с праздником. В день рождения они сказали ему добрые слова и вручили памятные подарки.

«Мы все, современные поколения российских граждан, должны знать, какой ценой досталась нам Победа, через какие испытания прошли эти героические люди и стараться всегда брать с них пример!» - отметила Мария Азаренкова.

Ветеран радуется, когда в мае можайская агитбригада артистов дает перед его окнами концерт. За праздничным столом Евгений Алексеевич играет на баяне всеми любимые фронтовые песни.

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