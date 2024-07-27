27 июля 2024, 13:59

День работника торговли отметили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поздравило работников торговли с профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что с каждым годом внешний вид магазинов, кафе и ресторанов становится лучше благодаря совместным усилиям сотрудников ведомства и представителей сферы услуг.

Специалисты Министерства постоянно контролируют чистоту и порядок на территориях у торговых точек, проверяют наличие договоров с региональными операторами и соблюдение графика уборки территорий, а также выявляют нарушителей.

В июле в Сергиевом Посаде инспекторы совместно с прокуратурой проверили более 120 объектов нестационарной торговли. А с начала года устранили более трех тысяч нарушений содержания объектов потребительского рынка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Торговля
27 июля 2024, 14:09
Глава Можайска Азаренкова поздравила ветерана ВОВ с 93-летием
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
Глава Можайского городского округа Мария Азаренкова поздравила Евгения Максимовича с 93-летием. Он — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный работник культуры Московской области и коренной житель Уваровки.

Евгений Максимович родился и вырос в Бедняково Уваровского района в многодетной крестьянской семье. Он помнит фашистскую оккупацию и то, как при отступлении вермахт сжег родную деревню. В 11 лет он потерял зрение. Мальчишки играли в «войну с немцами», в руках его друга взорвалась бомба, которую они нашли неподалеку. Товарищ погиб на месте, а Евгений Алексеевич ослеп. Его отец тогда воевал на фронте и в письме написал: «Сынок, не падай духом! Мы добудем Победу, и все образуется». Однако домой глава семейства так и не вернулся. За плечами была Финская война, взятие Берлина, победа в Великой Отечественной, но в июне 1945 года его убили в Германии.

Помня слова отца, Евгений Максимович получил музыкальное образование. Он 60 лет трудился в Уваровском Доме культуры и полвека - в местном детском доме-интернате.

Глава администрации Можайского округа Мария Азаренкова и заведующая Уваровским территориальным отделом Раиса Голубева поздравили ветерана с праздником. В день рождения они сказали ему добрые слова и вручили памятные подарки.

«Мы все, современные поколения российских граждан, должны знать, какой ценой досталась нам Победа, через какие испытания прошли эти героические люди и стараться всегда брать с них пример!» - отметила Мария Азаренкова.

Ветеран радуется, когда в мае можайская агитбригада артистов дает перед его окнами концерт. За праздничным столом Евгений Алексеевич играет на баяне всеми любимые фронтовые песни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны ВОВ Можайск Великая Отечественная война
27 июля 2024, 13:51
«Русский Халк» показал силовые трюки на встрече с детьми в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян вместе с руководителем Центра военно-тактических игр «Берсерк» Павлом Шараповым встретился с воспитанникам Центра помощи семьи и детям «Люберецкий» в поселке Томилино. Они организовали спортивное мероприятие.

Сергея Агаджаняна называют русским Халком. Он продемонстрировал несколько номеров по сценическому экстриму: надул до разрыва грелку и сломал руками стальные стержни. Ему, как и всегда, ассистировала его жена. Она поддерживает супруга в общественной деятельности. Дети из Центра «Люберецкий» в поселке Томилино с восторгом наблюдали за происходящим.

После - общественники рассказали про основы лазертага. Воспитанники освоили военно-патриотическую игру и провели несколько матчей.

Гости пришли с гостинцами. Они передали свежие фрукты, а потом наметили с руководителем центра Еленой Каменковой график будущих встреч.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дети
27 июля 2024, 13:42
Глава Воскресенска посетил с рабочим визитом завод кровельных материалов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Глава округа с рабочим визитом посетил «Завод Технофлекс», крупнейшее предприятие в составе корпорации «Технониколь». В последние годы завод активно реализует два крупных проекта, среди которых строительство и запуск пятой линии производства кровельных материалов.

Запуск новой линии позволит значительно расширить ассортимент продукции и повысить производственный потенциал. Первые тесты новой линии прошли месяц назад, и уже в октябре ожидается выход на промышленный уровень выпуска продукции.

Генеральный директор Воскресенского филиала «Завод Технофлекс» Шатмурат Гимранов отметил, что проведена большая работа по инновациям, включая транспортировку и строительство новых складов. Он также поблагодарил администрацию за оперативное решение земельных вопросов.

«Завод Технофлекс» успешно реализует проект по реновации новой площадки, который включает строительство завода по производству энергосберегающих теплоизоляционных материалов, а также нового склада общей площадью 9000 квадратных метров и обновление входной группы.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что предприятие «Технониколь» активно развивается. На заводе трудится порядка 400 человек, и в ближайшие два года планируется создание еще 100 новых рабочих мест. Генеральный директор подтвердил, что предприятие всегда открыто для квалифицированных кадров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
27 июля 2024, 13:39
Более 80 подъездов обновят в домах Дмитровского округа к сентябрю
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Дмитровском округе на улице Космонавтов выполняется программа по ремонту подъездов, направленная на создание комфортных условий для жителей. Сейчас в доме № 23 ремонтируют четыре подъезда. Обновления включают замену дверных конструкций и окон.

Все работы согласованы с жителями, которые выражают благодарность за улучшения. Чистый и ухоженный подъезд - это не только комфорт, но и визитная карточка многоквартирного дома. В прошлом году отремонтировано 133 подъезда, а за последние пять лет - более 900.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков отметил, что сейчас работы ведутся в 44, а в планах отремонтировать 80 подъездов. Работы идут строго по графику, и все подъездные помещения планируется завершить к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Дмитров Ремонтные работы

Новости по теме