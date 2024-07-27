День работника торговли отметили в Химках

В своем выступлении он также рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

«Наша основная задача - знакомить предпринимателей друг с другом, создавать площадку для их коллабораций, чтобы они могли напрямую искать для себя товары и услуги здесь, в Химках», - подчеркнул Артур Каримов.

«Идея открыть кофейню зародилась несколько лет назад. Мы долгое время работали в сфере общественного питания и захотели создать что-то свое, в чем мы хороши. Первую точку открыли почти четыре года назад, а вторую - в прошлом году. У нас хороший сервис. Люди приходят в наши кофейни не просто за чашкой кофе, но и чтобы зарядиться хорошим настроением», - рассказала индивидуальный предприниматель Ольга Сыромятых.

Она также отметила, что вместе с супругом по воскресеньям проводят тематические забеги для местных жителей. В планах на лето - организовать масштабное мероприятие для представителей бизнес-сообщества, где каждый сможет представить свою продукцию и рассказать о своем деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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