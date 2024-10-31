День работника кабельной промышленности отметили в Подольске

«Мы не стоим на месте, занялись производством кабельных материалов - блокирующих лент, работу ведем совместно с Министерством промышленности и торговли. Уже получили опытные образцы, и через год выйдет отечественный материал», - поделился Роман Васильев.

Подольск занимает ведущее место в регионе на карте кабельной промышленности. На территории муниципалитета работают 15 предприятий, среди которых самые старейшие и крупнейшие в стране.

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Завод выпускает более трех тысяч видов продукции для крупнейших российских компаний - Российских железных дорог, Метрополитена, «Росавиации» и «Роскосмоса». Предприятие выпускает кабели для авиации и флота, комбинированные кабели связи, военно-полевые и оптические.

«„Электропровод“ производит более 25 тысяч номенклатурных позиций. Оптические огнестойкие кабели предназначены для подвижного состава. Из кремнеорганической резины, из термоластпластов, специальные кабели, магистральные вдоль железных дорог, мы делаем кабели для подводной техники. Все, что выпускается, - полное импортозамещение», - рассказал директор завода Роман Васильев.

А еще «Электропровод» - единственный в России производитель оптических кабелей для атомных электростанций, которая строит наша страна за рубежом. Завод активно расширяется - на очереди четвертый корпус и новые рабочие места.