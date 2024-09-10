10 сентября 2024, 17:57

День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Подмосковье

Минтранс Подмосковья
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В Московской области проходит акция «Внимание — дети!», в рамках которой состоялся Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!». Полицейские, педагоги, родители и волонтеры провели занятия в школах и детских садах, чтобы помочь детям адаптироваться к дорожной обстановке после каникул.

Так, в школе № 17 в Красногорске прошел областной урок, который посетили глава округа Дмитрий Волков, главный инспектор ГИБДД Виктор Кузнецов и детский омбудсмен Ксения Мишонова. В программу вошли концерт от отряда ЮИД «Зебра», мастер-классы и занятия в автогородке.

«Призываем вас беречь себя, не рисковать, быть осторожными на улице, на перекрестке, всегда смотреть: остановилась машина или не остановилась, даже если видите разрешающий сигнал светофора», - обратилась к школьникам Мишонова.

По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2024 года на дорогах Подмосковья произошло 254 аварии с участием детей, 18 из которых погибли.

«Огромную роль в повышении безопасности дорожного движения играют профилактика травматизма и пропаганда БДД, особенно среди самой уязвимой категории участников дорожного движения - детей», - отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

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Дети ДТП
10 сентября 2024, 18:08
Мотоциклисту с частичной ампутацией руки помогли в Истринской больнице
ПС Минздрава
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Мужчина 29 лет поступил в Истринскую больницу с частичной ампутацией руки. После ДТП на мотоцикле конечность байкера почти полностью оторвало от туловища, рука держалась только на мягких тканях.

«Был риск потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», - рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Полтора месяца байкер провел в больнице. Сейчас его выписали под наблюдение травматолога. Парень проходит реабилитацию у невролога, занимается лечебной физкультурой для восстановления функций травмированной руки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Больницы Истра Мотоциклы
10 сентября 2024, 18:05
Около 300 опор освещения установят в Дубне в этом году
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В городском округе Дубна в рамках проекта «Светлый город» установят 290 опор и светильников. Работы завершат в этом году.

Больше половины запланированного объема выполнено. Новое двухрожковое освещение установили на улице Академика Балдина до института ядерных исследований, таким образом осветили и дорогу, тротуары. Девятиметровые металлические опоры поставили до садового товарищества «Мичуринец». Вскоре подключат освещение на улицах Промышленная, Мещерякова, Инженерная и Вавилова.

«Все лампы энергосберегающие, проверили - светят ярко в темное время суток. Важно, что когда день станет короче, жителям будет комфортно ходить по этим улицам. Тем более, что освещения здесь давно ждали», - пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Далее специалисты приступят к установке освещения на улицах Промышленная, 8 Марта и Юркино. В рамках проекта «Светлый город» установят 290 опор.

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Дубна
10 сентября 2024, 18:03
Детям из Воскресенска напомнили правила дорожного движения
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В начале учебного года для школьников из городского округа Воскресенск организовали занятия по безопасности дорожного движения. В парке «Москворецкий» провели мастер-класс, а во Дворце культуры «Цементник» и в сельском клубе в Степанщине прошли профилактические беседы.

На мастер-классе «Наш друг светофор» в парке «Москворецкий» ребята мастерили поделки из цветной бумаги и картона. Во время занятия им напомнили правила поведения на дорогах. Гости мероприятия повторили также значения сигналов светофора.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный транспорт» во Дворце культуры «Цементник» и сельском клубе деревни Степанщино с ребятами провели беседы. Им напомнили основные правила поведения на железнодорожном транспорте и вблизи железной дороги.

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Дети ПДД Воскресенск
10 сентября 2024, 18:02
Жителей пострадавших от БПЛА домов в Раменском пустили в квартиры
Автор фото: Евгений Пронин
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Хозяева квартир, расположенных с первого по шестой этаж пострадавшего от БПЛА дома в Раменском, смогли попасть домой. Многие из них забирают личные вещи и домашних животных, и планируют какое-то время пожить в другом месте несмотря на то, что жилье осталось целым.

Светлана из квартиры на втором этаже дома в Спортивном проезде говорит, что внутри все осталось целым. Квартиру не затопило, и стекла на месте. Когда рано утром хозяйка с другими домашними в спешке покидала город, дома остались три кота.

«В 4:36 мы уже ехали в Жуковский. В 14 часов я позвонила в администрацию, узнала, что здесь собрание, и приехала. Мы не знали, отдадут нам животных или нет. Три кота осталось в квартире. Мы собаку и одного кота успели ночью увезти, а этих просто не смогли поймать. Они спрятались, были очень напуганы», - говорит девушка.

Теперь животные находятся вместе с хозяйкой.

Семья с тремя детьми с третьего этажа рассказала, что в их квартире тоже нет повреждений. Они забрали необходимые вещи и временно разместятся у знакомых.

Жильцов квартир, расположенных выше шестого этажа, внутрь пока не пускают. Здесь ведутся следственные действия. По предварительным оценкам, ремонт может занять до трех месяцев.

«Важно оперативно оказать максимальную помощь всем», - подчеркнул на заседании правительства губернатор Андрей Воробьев. После происшествия он прибыл в больницу к пострадавшим и в пункт размещения жителей.

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Раменское Массированная атака БПЛА на Подмосковье

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