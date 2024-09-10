День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Подмосковье

Так, в школе № 17 в Красногорске прошел областной урок, который посетили глава округа Дмитрий Волков, главный инспектор ГИБДД Виктор Кузнецов и детский омбудсмен Ксения Мишонова. В программу вошли концерт от отряда ЮИД «Зебра», мастер-классы и занятия в автогородке.

«Призываем вас беречь себя, не рисковать, быть осторожными на улице, на перекрестке, всегда смотреть: остановилась машина или не остановилась, даже если видите разрешающий сигнал светофора», - обратилась к школьникам Мишонова.

По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2024 года на дорогах Подмосковья произошло 254 аварии с участием детей, 18 из которых погибли.

«Огромную роль в повышении безопасности дорожного движения играют профилактика травматизма и пропаганда БДД, особенно среди самой уязвимой категории участников дорожного движения - детей», - отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

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