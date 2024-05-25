День предпринимателя отметили в городском округе Пушкинский

История Ивантеевского хлебозавода началась почти век назад. Сегодня это современное производство, продукция которого давно полюбилась жителям округа.

«Хлеб - всему голова, и это подтверждают сотрудники Ивантеевского хлебозавода. Главное, чтобы он был качественный, полезный и вкусный», - отметила заместитель руководителя завода Елена Капитанова.

На одной площадке собрались предприниматели со всего округа. Они презентовали свою продукцию, делились опытом и перенимали идеи для развития.

Предприниматели Пушкинского округа - это основа, которая дает рабочие места, налоги и занятость. В округе зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из них с нуля создали успешные проекты.

Максим Красноцветов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и пожелал им успехов и стабильного развития. Он отметил тех, кто неравнодушен к судьбе округа, помогает в решении социальных вопросов и вносит достойный вклад в развитие экономики территории.

Лучшие представители бизнеса были отмечены благодарственными письмами главы округа.

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