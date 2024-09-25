День поселка Архангельское отметили песнями, играми и мастер-классами

В Архангельском бережно хранят свои традиции и чтят историю поселка, которая восходит к первому тысячелетию до нашей эры. Не случайно праздничный концерт открывал фольклорный ансамбль «Беседушка», обладатель диплома «Юнеско» за сохранение песенного и культурного наследия. Артисты и юные участники ансамбля «Топотушки» порадовали гостей праздника музыкальными номерами и веселыми играми.

Для самых маленьких жителей поселка работала творческая мастерская «Чудо своими руками», где они вырезали оригами, рисовали акварелью и создавали аппликации. Эти мастер-классы организовала местная библиотека совместно с проектом «Новые люди». Его куратор Андрей Ульянов, как и шесть других жителей Архангельского, был награжден благодарственным письмом от администрации и Советов депутатов городского округа.

На торжественной церемонии также вручили награды общественным деятелям, ветеранам труда и волонтерам. А завершился праздник выступлением приглашенных артистов, среди которых были актер театра «Отражение» Артур Бобринев, дуэт «ЛеТим», группа «Степ энд Джаз» и другие творческие коллективы городского округа Красногорск.

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