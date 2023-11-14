День полиции отпраздновали в Ступине

«Дорогие наши ветераны, сотрудники полиции. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с профессиональным праздником. Хотим пожелать вам всего самого хорошего. Здоровья, добра, благополучия. Чтобы родные вас радовали. Хочу сказать слова благодарности ветеранам, которые в строю. Это отрадно видеть», - обратился к полицейским глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Сотрудникам ведомства вручили подарки, благодарственные письма, почетные грамоты. А еще, медали МВД России «За отличие в службе», нагрудные знаки и не только.

Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей органов внутренних дел с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.