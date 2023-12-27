День Подмосковья с розыгрышем путевок начался на выставке «Россия» на ВДНХ

Посетители смогут написать письмо Деду Морозу, создать уникальную новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Нейросеть также может отвечать на вопросы, вести диалог, писать код и многое другое.

В зоне ярмарки НХП Федоскинская фабрика миниатюрной живописи проведет для гостей мастер-класс, а В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодежи, пройдут паблик-токи с волонтерами. Они расскажут о благотворительных акциях в регионе и других важных направлениях деятельности.

Помимо того, на Городской ферме ВДНХ подмосковные фермеры представят свою продукцию, которую можно будет продегустировать и купить. На малой сцене в зоне культурных проектов выступят Сергей Безруков, Игорь Бутман, Егор Дружинин и другие знаменитости.

Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступят популярные исполнители - Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». По его словам, с колоритом Московской области гости смогут познакомиться во время 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токов с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - с помощью игровой зоны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».