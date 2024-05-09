День Победы отметили в Одинцовском подворье
Увлекательные мероприятия прошли на главном продовольственном рынке Подмосковья «О! Подворье». Они приурочены к празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Посетителям предложили насладиться уникальным музыкальным и культурным шоу. Ансамбль казачьей песни «Матрена-Арт» создал праздничное настроение своим ярким выступлением. Гости, наслаждаясь талантом артистов, присоединились к исполнению задорных строевых песен, включая «Марусю», «Ой при лужку» и «Батька-Атаман».
Кроме того, на мероприятии выступил оркестр Сухопутных войск России. Члены музыкального коллектива исполнили любимые мелодии военных лет, включая знаменитые русские марши и вальсы.
Помимо музыкальных развлечений, гости и местные жители могли приобрести мясные и рыбные деликатесы, десерты, натуральные молочные продукты и сыры для праздничного стола.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.
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