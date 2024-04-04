День открытых дверей в центре травматологии и ортопедии впервые пройдет в Подмосковье

«Это первый подобный День открытых дверей в Подмосковье. Все желающие смогут получить консультации у наших ведущих травматологов-ортопедов, а также посетить экскурсию по нашему центру. У нас есть все, что необходимо для высокотехнологичных операций, в том числе артроскопических и эндопротезирования суставов», - рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.

За год специалисты Жуковской больницы выполняют более трех тысяч операций по направлениям травматологии и ортопедии.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 15:00. Для более точных консультаций жителям нужно взять с собой результаты рентген-, КТ- или МРТ- исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту могут предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.

Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 1.

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