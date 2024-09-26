26 сентября 2024, 19:56

День открытых дверей в академии РВСН пройдет в Серпухове 5 октября

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Серпуховский филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого открывает свои двери 5 октября для всех желающих. В рамках Дня открытых дверей ученики 10-11 классов, студенты техникумов, лицеев и профессиональных училищ, а также их родители получат уникальную возможность познакомиться с академией изнутри.

Посетители узнают об истории филиала, организации учебного процесса и особенностях поступления. Представители академии подробно расскажут об условиях приема на следующий учебный год. Гостям будет продемонстрирована жизнь и быт курсантов, а также современное оборудование для теоретической и практической подготовки, включая учебные аудитории, тренажеры и пусковые установки.

На территории вуза находятся библиотеки, клуб, музей, спортивные площадки, стадион, бассейн, стрелковый тир, автодром и тактическое поле. Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и денежным довольствием.

Мероприятие пройдет по адресу: Серпухов, улица Бригадная, 17.

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Серпухов Военные
26 сентября 2024, 19:45
Житель Серпухова примет участие в национальной премии «Отцовское призвание»
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Супруги Валерий и Оксана Гладышевы известны своей преданностью семейным ценностям и поэтическому творчеству, продолжают удивлять и вдохновлять окружающих. В этом году Валерий Геннадьевич принимает участие в конкурсе «Отцовское призвание» с произведением «Семья как мир» в номинации «Литературное наследие».

Вместе они воспитывают 13 детей, из которых 11 приемные, и активно участвуют в культурной жизни страны.

Это мероприятие, организованное «Союзом отцов», направлено на признание заслуг граждан России, которые внесли значительный вклад в развитие и пропаганду семейных ценностей и роли отца в семье. Конкурс также способствует укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Не так давно Оксана Гладышева, член Общественной палаты, была удостоена премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за проект «Устами наших сердец». Эта книга объединяет стихи, написанные супругами Гладышевыми и родителями особенных детей, а иллюстрации к ним создали сами ребята.

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Серпухов конкурсы
26 сентября 2024, 18:53
Финал программы «Мама-предприниматель» прошел в Красногорске
Инесса Грушко
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В Московской области завершилась программа «Мама-предприниматель». Финальное мероприятие прошло в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Из 10 финалисток победителем стала ландшафтный дизайнер и многодетная мама с проектом озеленения Ирина Островская.

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победительница получила грант в 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы. Также в рамках проекта отметили проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой. Участницы получили сертификаты на десять тысяч рублей для продвижения от компании VK. Помимо этого, Мария Филимонова удостоилась годового членства в союзе «Содействие женскому предпринимательству».

В рамках программы участницы обучались бизнес-планированию, маркетингу, продвижению в соцсетях и самопрезентации. Проект реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке Минэкономразвития и партнеров, включая Wildberries и СБЕР.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 сентября 2024, 18:15
Завод подшипников в Дубне нарастит производство в 2025 году
Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1)
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Завод автомобильных подшипников в ОЭЗ «Дубна» завершает проект по расширению своих мощностей. С запуском нового оборудования производство увеличится почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

Завод специализируется на выпуске радиально-упорных шариковых ступичных подшипников высокой точности. Инвестиции в проект превысят 250 миллионов рублей.

«Благодаря реализации проекта уже в 2025 году „ЗАП № 1“ планирует нарастить выпуск отечественных импортозамещающих автокомпонентов до 280 тысяч единиц в год. В настоящее время инвестиции в новое оснащение составляют 100 миллионов рублей», - уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятие поступила последняя партия оборудования, которое сейчас устанавливают и подключают. Запуск производства намечен на начало ноября. Отмечается, что в производственный парк вошли две высокоточные шлифовальные линии, что позволит заводу полностью выполнять шлифовку подшипников.

«Уникальность оборудования состоит в том, что станок производит шлифовку одновременно двух поверхностей с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра»», - прокомментировал генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич.

В этом году завод планирует выпустить около 60 тысяч импортозамещающих автодеталей для российского рынка.

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Инвестиции Дубна Бизнес
26 сентября 2024, 17:54
Предупреждающие знаки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на 12 трассах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Знаки привели в порядок в разных городских округах. Например, в Воскресенске работы выполнили на улице Лопатинской, в Жуковском - на улице Горького, а в Королеве - на Кирова.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» каждую неделю. Если обнаружены сломанные или выцветшие предупреждающие знаки, их быстро меняют. Повышенное внимание также уделяется светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, и линиям освещения.

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Дороги

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