День открытых дверей пройдет в роддоме в Королеве 20 марта

«Дни открытых дверей мы проводим дважды в месяц, они всегда пользуются популярностью у будущих родителей. Мы очень ценим доверие наших пациентов. Стараемся подробно ответить на все вопросы и помочь будущим мамам справиться с волнением», - говорит заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королевской больницы Юлия Яцевич.

Мероприятие состоится в конференц-зале на втором этаже роддома по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом 30. Начало в 17:00.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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