День открытых дверей пройдет в роддоме Мытищ 25 июля

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох отметил, что благодаря таким мероприятиям будущие родители имеют возможность не только познакомиться с сотрудниками роддома, но и побывать в палатах, получить теоретические и практические навыки по кормлению, уходу за новорожденными, а также задать интересующие вопросы. Особенно популярной среди будущих пап является тренировка в пеленании.

Отметим, что посещение акции возможно без предварительной записи. Она пройдет 25 июля в 14.00 в Мытищинском роддоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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