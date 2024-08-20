20 августа 2024, 18:24

День открытых дверей пройдет в домах культуры Подмосковья 31 августа

Министерство культуры и туризма Московской области
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Библиотеки и дома культуры Подмосковья приготовили тематические мероприятия и специальные программы на День открытых дверей, который пройдет 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей ДК подготовили экскурсии и квесты, а также выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тысяч. Сотрудники организуют интерактивные площадки и тематические фотозоны. Гости домов культуры смогут записаться в любой кружок, примут участие в конкурсах и розыгрышах.

В библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы, игры. Посетителям расскажут о работе читален, пригласят в кружки по интересам.

Сейчас в Подмосковье работают почти 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях в учреждениях культуры можно найти на порталах dk.mosreg.ru и biblio.mosreg.ru.

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20 августа 2024, 18:17
Противоаварийные тренировки провели на котельных в Воскресенске
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителем Сергеем Чувашовым и директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске Дмитрием Хрипуновым провели выездное совещание на котельных округа. Основное внимание уделили проверке наличия журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения.

На всех котельных проводятся необходимые ремонты, а тепловые и водопроводные сети многоквартирных домов и социальных учреждений проходят тестирование на готовность к предстоящему отопительному сезону.

«Противоаварийные тренировки необходимы для оценки готовности персонала к оперативным действиям при устранении технологических нарушений и реагированию на нештатные ситуации. Воскресенский филиал регулярно проводит как плановые, так и неплановые тренировки. В этом году уже проведено 252 плановых тренировки в рамках подготовки к отопительному сезону и 22 неплановые», - прокомментировали в пресс-службе «Газпром теплоэнерго МО».

Алексей Малкин подчеркнул важность обеспечения надежного теплоснабжения для жителей округа и отметил, что контроль за подготовкой к зиме продолжится.

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Отопление Воскресенск
20 августа 2024, 17:16
Психологический тренинг провели для ребят из молодежного центра Дмитрова
Медиасток.рф
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Тренинг по работе в группах прошли воспитанники молодежного центра Дмитрова. Ребят в игровой форме обучали отстаивать свои интересы и взаимодействовать в коллективе.

Игру «Бункер» для молодежи из центра «квАРТал» провела психолог Дарья Тармаева. Задача каждого участника - отстоять свои интересы с помощью разных способов влияния, развить навыки группового взаимодействия.

Сюжет игры перемещает ребят в бункере после ядерного взрыва. У каждого игрока есть роль: ученый, врач, актер и так далее. Все вместе игроки должны выбрать самых полезных участников по состоянию здоровья и навыкам, ведь глобальная цель игры - выйти на поверхность Земли и основать новую цивилизацию.

Отметим, что это не первая встреча психолога с ребятами. Ранее воспитанники учреждения участвовали в тренингах, играх и лекциях. Игра «Бункер» вновь состоится в сентябре.

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Молодежь Дмитров
20 августа 2024, 17:07
Музыкальную школу построят в микрорайоне Юбилейном в Королеве в 2024 году
Минстрой МО
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Детскую музыкальную школу построят в микрорайоне Юбилейном в Королеве. Она будет рассчитана на 600 мест и откроется в этом году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность школы уже превысила 90%. Сейчас на объекте трудятся 114 рабочих и спецтехника.

«Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство наливного пола. Также продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», - уточнили в ведомстве.

В здании обустроят зрительный и репетиционный залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий и другие помещения. На территории разместят парковку и места отдыха.

Учреждение возводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.

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Строительство Королев
20 августа 2024, 15:57
Музыкальный проект «От классики до джаза» завершился в Воскресенске
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В минувшие выходные в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся финальный концерт музыкального проекта «От классики до джаза». Всего провели шесть концертов, в которых выступили талантливые музыканты и вокалисты.

Заключительный аккорд мероприятия исполнил эстрадно-джазовый оркестр «СМ-BAND» из Ступинской филармонии. Этот выдающийся коллектив, лауреат множества джазовых фестивалей и конкурсов как на областном, так и на российском уровне, порадовал зрителей разнообразием своего репертуара - от классического джаза до кавер-версий популярных рок- и поп-хитов.

Проект «От классики до джаза» реализуется в Воскресенске более 10 лет, за это время местные жители и гости округа смогли познакомиться с музыкальными жанрами различных эпох и насладиться выступлениями талантливых артистов. Заключительный концерт стал ярким завершением летнего сезона и оставил у зрителей незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Музыка Воскресенск Парки

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