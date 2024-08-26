День открытых дверей пройдет в библиотеках Можайского округа 31 августа

Большую программу подготовили для жителей Можайска в библиотеках округа. В день открытых дверей там проведут экскурсии, мастер-классы и игры на разные темы.

Цель мероприятия - показать возможности современных библиотек. Кружки в них сегодня работают в двух направлениях. В рамках первого - «Умней в библиотеке» - жители могут заниматься в игротеках и шахматных клубах. В рамках второго - «Твори в библиотеке» - работают анимационные и творческие студии.

Мероприятие начнется 31 августа в 12:00. Подробная информация есть на сайте учреждения.

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