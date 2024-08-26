26 августа 2024, 16:13

День открытых дверей пройдет в библиотеках Можайского округа 31 августа

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Мероприятия, мастер-классы и активности в игротеках пройдут в библиотеках Можайского округа. Там 31 августа состоится день открытых дверей.

Большую программу подготовили для жителей Можайска в библиотеках округа. В день открытых дверей там проведут экскурсии, мастер-классы и игры на разные темы.

Цель мероприятия - показать возможности современных библиотек. Кружки в них сегодня работают в двух направлениях. В рамках первого - «Умней в библиотеке» - жители могут заниматься в игротеках и шахматных клубах. В рамках второго - «Твори в библиотеке» - работают анимационные и творческие студии.

Мероприятие начнется 31 августа в 12:00. Подробная информация есть на сайте учреждения.

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Книги Можайск
26 августа 2024, 15:28
Более 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки приняли 2,07 миллиона посетителей с 19 по 25 августа. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Посещаемость парков растет - за этот же период в прошлом году посетителей было на 225 тысяч меньше. Министр благоустройства Михаил Хайки отметил, что одной из главных точек притяжения стали губернаторские карусели.

Самым активным днем на прошлой неделе стала суббота, когда парки посетили свыше 380 тысяч человек. За все выходные дни посещаемость составила более 741 тысячи человек.

В тройку самых посещаемых за неделю вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Пушкинский парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Парки
26 августа 2024, 15:27
Сезон летних кинопоказов завершился в парке Кривякино в Воскресенске
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В парке усадьбы Кривякино успешно завершилась серия летних кинопоказов, которые проходили на главной площади под открытым небом. Мероприятие собрало большое количество зрителей разного возраста, создавая атмосферу дружеского общения и наслаждения киноискусством.

Бесплатные уличные показы стали частью проекта «Креативное бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области под названием «Кинопарк». Репертуар включал в себя лучшие современные российские картины, анимационные фильмы и классику советского кинематографа, что позволило каждому зрителю найти что-то по своему вкусу.

«Это были прекрасные вечера, наполненные атмосферой кино и общения. Мы смотрели лучшие фильмы разных жанров, наслаждались свежим воздухом и прекрасной погодой. Хочется выразить благодарность организаторам этого мероприятия за то, что они подарили нам возможность провести эти чудесные вечера вместе», - отметили в пресс-службе «КЦ „Усадьба Кривякино“.

Мероприятие стало настоящим праздником для жителей округа и гостей усадьбы, и организаторы уже планируют продолжение данной традиции в следующем сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Кино Воскресенск Парки
26 августа 2024, 14:47
Педагоги из Воскресенска приняли участие в съезде учителей Подмосковья
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Делегация педагогов городского округа Воскресенск приняла участие в съезде учителей Подмосковья, который прошел в Балашихе и был посвящен актуальным вопросам образования и воспитания молодежи. Главной темой мероприятия стало «Воспитание на опережение».

В съезде приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, наставники отрядов Юнармии, а также представители проектов «Эколята», «Орлята России» и «Большая перемена». В общей сложности мероприятие собрало почти 700 участников, включая педагогов-психологов, социальных педагогов и советников директоров по воспитанию.

Основной целью съезда стало развитие сотрудничества и обмен опытом между специалистами в области образования. Участники обсудили стратегии повышения качества воспитания и обучения детей и молодежи, а также поделились успешными практиками работы с детьми и подростками.

Съезд стал важной платформой для обмена знаниями и идеями, предоставив участникам возможность вдохновиться новыми подходами и методами в воспитательной деятельности. Педагоги Воскресенска отметили значимость таких мероприятий для формирования нового поколения граждан России, готовых к вызовам современности.

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Учителя Воскресенск
26 августа 2024, 14:47
Выездные бригады врачей осмотрели 3 тысячи пациентов Ленинского округа с января
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Более трех тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Ленинского округа поучаствовали в обследованиях мобильными бригадами врачей. Медики совершили более 60 выездов с начала года.

Сотрудники больницы Видного выполнили 48 выездов для обследований взрослого населения. Еще 21 выезд совершили «детские» специалисты. В августе мобильные бригады работали в поселках Совхоза имени Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, деревне Мисайлово и в микрорайоне Купелинка.

Традиционно в состав бригад вошли офтальмолог, эндокринолог, невролог, оториноларинголог, хирург, кардиолог и ряд других профильных специалистов. Во время обследований врачи могут выявить заболевания и назначить своевременное лечение.

«В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город», - сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

Отметим, что всего мобильные бригады врачей округа обследовали более 3,1 тысячи взрослых и детей в этом году. Для участия в приеме достаточно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру.

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Врачи Ленинский округ

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